MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirdi: Çözülmüş bir meseleyi istismar etmenin manası yok - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirdi: Çözülmüş bir meseleyi istismar etmenin manası yok

04.10.2022 11:27

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına tepki göstererek, "Bu çözülmüş bir meseledir, istismar etmenin manası yok" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam bir video paylaşarak başörtüsüyle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Parti olarak bugün yasa teklifi vereceklerini duyuran Kılıçdaroğlu, "Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacağız" dedi.

"İSTİSMARIN MANASI YOK"

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi kimi siyasiler tarafından destek görürken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ise tepki gösterdi. TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'ye Kılıdaroğlu'nun açıklamaları soruldu. MHP lideri, "Bu mesele 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş meseledir. Şimdi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur. MHP, geçmiş dönemde vermiş olduğu meclis kararının arkasında durur, yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • İsimsiz : Şimdi zaten CHP nin yapılan hizmetleri sahiplendiğini çaldığını gördük de zaten kendilerinin çıkardığı ve sonradan bu hükümet tarafından çözülen bir sorunu tekrar gün yüzüne çıkarıp kendileri çözmüş gibi göstermeye çalışmak..bu gerçekten başka bir seviye..yalana başka bir boyut getirdiler resmen Cevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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