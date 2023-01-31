Son dakika! Bahçeli: Zehir saçanları görüyoruz, hepsine meydan okuyorum - Son Dakika
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Son dakika! Bahçeli: Zehir saçanları görüyoruz, hepsine meydan okuyorum

31.01.2023 11:35

Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, MHP'ye yönelik karalama kampanyası düzenlendiğini ifade ederek sert ifadelerde bulundu. Bahçeli, "Zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi de herkes bilmelidir. Hepsine meydan okuyorum. Zehir saçanları görüyoruz. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya fareleri, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisine yönelik bazı kişilerin karalama kampanyası yürüttüğünü belirten Bahçeli, "Hepsine meydan okuyorum, uygun zaman geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğiz" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Biz merhameti de biliriz, mertliği de biliriz, melanet emellerden hesap sormasını da mutlaka biliriz. Çelme taktılar, tökezledik ama düşmedik. Arkamızdan ittiler, sendeledik ama eğilmedik. Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz.

"MHP'YE ZİNCİR VURMAK HİÇBİR AHLAKSIZIN HADDİ DEĞİLDİR"

Türk gençliği bizden yanadır, Türkiye bizim yeryüzü cennetimizdir ve sonuna kadar bizden yanadır. Milliyetçi Hareket Partisine zincir vurmak, kement bağlamak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir.

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ"

Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının müteahhitlerinin zamanı geldiğinde hem vallahi hem billahi burunlarından fitil fitil getireceğimizi de herkes bilmelidir.

"UYGUN ZAMANI BEKLİYORUZ"

Hepsine meydan okuyorum. Zehir saçanları görüyoruz. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya fareleri, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, dış bağlantılı casusları, köksüzleri, kimliksizleri rezil rüsva etmek için uygun zamanı, sabrın gücüyle bekliyoruz. Açık hesap 14 Mayıs 2023'te sandıkta görülecektir.

"ALAYINIZI ÇILGINA DÖNDÜRECEĞİZ"

Kiralık anket şirketleri, Amasya'ya baktınız mı? Alayınızı çılgına döndüreceğiz. 14 Mayıs 2023'e kadar konuşacaklarını konuşsunlar, sonra sıra Türk milletine gelecektir."

YORUMLAR (5)
  • Suleyman özdemir: Sen böyle devam bahceli osmaniyeli olarak soyluyorum şimdiden 80 kisi kaybettin dahada cogalacak bu.Aynen dedigin gibi mayısta sandikta husrana ugrayacaksin Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Hakim ATMACA: Gerilim yaratmak herkese kaybettirir siyaseti gerilim üzeri inşa etmenin sonu karanlıktır kitleyi dağıtır Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika! Bahçeli: Zehir saçanları görüyoruz, hepsine meydan okuyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bahçeli: Zehir saçanları görüyoruz, hepsine meydan okuyorum - Son Dakika
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