Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı" - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı"

02.03.2022 01:03
Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv'den Can Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2604 kardeşimiz daha yola çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv'den Can Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8050 oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv'den Can Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8050 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? sorusunu Bakan Çavuşoğlu yanıtladı: İlkesel tutum sergiliyoruz Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? sorusunu Bakan Çavuşoğlu yanıtladı: İlkesel tutum sergiliyoruz Nijerya, Ukrayna'daki 2 bin Nijeryalıyı tahliye edecek Nijerya, Ukrayna'daki 2 bin Nijeryalıyı tahliye edecek

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Zaporijya, Harkiv, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, '2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı' - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Ukrayna halkı güne bomba sesleriyle uyanıyor! Savaşın 7. gününde Harkov bombardımana tutuluyor
01:01 Messi, eleştirilere artık dayanamıyor! Verilen düşük puanlar takım arkadaşlarının arasında konuşulmaya başlandı
00:50 Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? sorusunu Bakan Çavuşoğlu yanıtladı: İlkesel tutum sergiliyoruz
00:31 Canlı yayın esnasında duyulan siren sesleri yürekleri ağızlara getirdi! Ukrayna bir anda sessizliğe büründü
00:28 Kısa sürede Halil Dervişoğlu'nu yakaladı! Gomis performansıyla Galatasaray yönetiminin gözüne girdi
23:52 Zelenski'yi öldürme planı bozuldu! Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi "V taburu"nun yok edildiğini duyurdu
23:47 İşte Sedat Peker'in son hali! Oğlu Celal Han Peker paylaştı
23:37 Trabzonspor galibiyete sevinemedi! Vitor Hugo'nun sağlık problemi her şeyi geride bıraktı
23:19 Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı! Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala: Bizi Türkler kurtardı
23:14 Putin'den yeni hamle geldi! Yaptırımlara karşı kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 01:09:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement