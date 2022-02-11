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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısına katıldı - Son Dakika

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısına katıldı

11.02.2022 13:13
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısına katıldı

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Düzce- Akçakoca Devlet ve Çevre Yolunun açılış törenine katılmak üzere kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törenin ardından Düzce AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Protokol temsilcilerinin de yer aldı toplantıda, Düzce'nin ulaşım ve altyapısında yaşanan sorunlar, görüş ve istekler konuşuldu. - KOCAELİ

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısına katıldı
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısına katıldı
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısına katıldı
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısına katıldı
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısına katıldı

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Adil Karaismailoğlu, Akçakoca, Düzce, AFAD, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısına katıldı - Son Dakika
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