Son dakika: Başkan Oprukçu'dan bakanlara ziyaret - Son Dakika

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek Ereğli'ye yapılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerle ilgili düşüncelerini ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey ile Ereğlimiz adına müjdeli görüşmelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Hemşerimiz, değerli Bakanımız Murat Kurum Bey'e Kentsel Dönüşüm ve diğer birçok yatırımımızda verdikleri destekler için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin Bey ile de Ereğlimizde istihdamı artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Bakanımıza belediyemize 50 personel görevlendirilmesinde verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim. Bakanlarımızın Ereğlimize gösterdikleri yakın ilgi ve alaka için hemşerilerimiz adına ayrıca teşekkür ederim" dedi. - KONYA