Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaş inanç önderlerine cemevleri bünyesinde kadro verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi-Bektaşi inanç önderlerine yönelik kadro müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Cuma günü İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı'nda ülkemizdeki Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız için tarihi adımları da açıkladığımız törene katıldık. Şah Kulu Sultan Dergahı, Orhan Gazi devrinden beri bu toprakların gönül pınarından biri olmuştur. Açılışını yaptığımız 4 ve temelini attığımız 76 cemevi de verdiğimiz müjdelerin tamamlayıcısı hizmet olmuştur.

"ALEVİ VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİNİ TESLİM ETTİK"

Bu topraklar üzerinde yapılmamış eser hizmet, milletimizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız. Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini teslim ettik. Hemen çözülebilecek olanları valilik ve belediyelerimiz vasıtasıyla çözdük. Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık.

"ALEVİ-BEKTAŞİ İNANÇ ÖNDERLERİNE KADRO VERİLECEK"

Aynı şekilde cemevi erkan hizmetlerini yürüten Alevi-Bektaş inanç önderlerine bu kurum bünyesinde kadro verilecek. Vakıf mülklerine kira ödemek durumunda kalan Alevi-Bektaşi kurumları buralardan ücretsiz istifade edebilecek. Ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz."