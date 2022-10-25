Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme! İngiltere Kralı Charles ile telefonda konuştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme! İngiltere Kralı Charles ile telefonda konuştu

25.10.2022 21:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta geçen Kral 3. Charles ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmiş olması dolayısıyla taziyelerini ilettiği görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri de değerlendirildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth geçtiğimiz gün İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak kral olmuştu.

ERDOĞAN, TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.

TAÇ TÖRENİ İLKBAHARDA YAPILACAK

Kral 3. Charles için düzenlenecek törenin Westminster Abbey'da ilkbahar aylarında düzenleneceği öngörülürken 1953'teki geleneklere bağlı taç giyme töreninden farklı olarak Kral Charles'ın taç giyeceği törenin modern Britanya'nın kültürel ve dini çeşitliliğini yansıtabileceği belirtiliyor. Kraliçe 2'nci Elizabeth, 6 Şubat 1952 yılında tahta çıkmış, bu tarihten yaklaşık 16 ay sonra 2 Haziran 1953 yılında taç giyme töreni gerçekleştirilmişti.

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'Erdoğan aday olmazsa yerine kimi görmek istersiniz?' diye soruldu, Selçuk Bayraktar'ın aldığı oy şaşkınlık yarattı 'Erdoğan aday olmazsa yerine kimi görmek istersiniz?' diye soruldu, Selçuk Bayraktar'ın aldığı oy şaşkınlık yarattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İngiltere Kralı III. Charles'a, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İngiltere Kralı III. Charles'a, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.

Recep Tayyip Erdoğan, Kral Charles, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme! İngiltere Kralı Charles ile telefonda konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme! İngiltere Kralı Charles ile telefonda konuştu - Son Dakika
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