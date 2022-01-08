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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karaman Hızlı Tren Hattını açtı - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karaman Hızlı Tren Hattını açtı

08.01.2022 15:52
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karaman Hızlı Tren Hattını açtı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya-Karaman yüksek hızlı tren hattının açılışını yaptıklarını, bu açılışı yaparak yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, "İnşallah bu adım önce Karaman-Ulukışla, sonra Mersin-Adana, Osmaniye, Gaziantep güzergahlarına yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya- Karaman yüksek hızlı tren hattının açılışını yaptıklarını, bu açılışı yaparak yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, "İnşallah bu adım önce Karaman-Ulukışla, sonra Mersin- Adana, Osmaniye, Gaziantep güzergahlarına yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı açılış programı ve Karaman'daki çeşitli programlara katılmak üzere uçakla Konya'ya geldi. Erdoğan, havalimanından Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile kent merkezinde törenin yapılacağı Meram Gar'ına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada toplanan vatandaşlara hitap etti. Bugünün bir Konya ziyareti olmadığını, Konya ziyaretini daha sonra yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Konya - Karaman yüksek hızlı tren açılışını yapıyoruz. Yapımı tamamlanan açılış töreni için gelmiş olduğumuz Konya'da buradan Karaman'a hareket ediyoruz. Konya'mızı yüksek hızlı tren hattı ile 11 yıl önce, 2011 yılında tanıştırdık. Bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi, biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Ankara'dan trene biniyor ve Konya'mıza kadar hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım aracının keyfini sizlerle birlikte çıkarmıştık. Bu proje devreye girdiğinden beri milyonlarca insanımızı hamdolsun mutlu etti ve onlara hizmet ettik. Konyalı için artık Ankara'ya, Eskişehir'e, İstanbul'a gitmek diğer ulaşım araçlarından daha kolay, rahat ve ekonomik. Bu imkanı bir adım daha öteye taşıyor ve Karaman'a kadar uzatıyoruz. Bu açılışı yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. İnşallah bu adımı önce Karaman - Ulukışla, sonra Mersin - Adana, Osmaniye, Gaziantep güzergahlarına yapılacak. Deneme seferleri süren Ankara - Sivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin 4 bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek" dedi.

"Bunlar ancak bazı çeşmelerinin musluklarını yenilerler, ona da tören yaparlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 10. yılında demir ağlarla ördük yurdu diye marşlar yazıldığını ifade ederek, "Daha sonraki yıllarda maalesef Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk döneminde başlatılan demiryolu kesintiye uğratıldı. Demiryolu taşımacılığını yeniden gündemine alan, yenileyen kim oldu, biz olduk. Ülkemizin 10 bin 959 kilometre olan demiryolu hatlarının uzunluğunu 13 bin 222 kilometreye çıkarttık. Daha önce ülkemizde örneği olmayan 219 kilometre yüksek hızlı tren ağını inşa ettik. Mevcut demiryollarımızın verimini artırdık. Londra'dan kalkan bir tren Avrupa'yı, Balkanlar'ı kat ederek Edirne'den ülkemize ve Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğazın altından Marmaray'ı kim yaptı? Biz laf değil iş üretiriz. Aynı şekilde boğazın altından Avrasya Tünelini kim yaptı? Fakat bay Kemal, bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerinin musluklarını yenilerler, ona da tören yaparlar. Daha önce temel atmama töreni yapıyorlardı. İlk defa ne olduysa temel atma töreni yaptılar. Hayret, şaşırdım" şeklinde konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anadolu'yu baştan sona giden bu tren Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir. Bu yatırımlara demiryolu yük ve insan taşımacılığına en kritik safhaları geride bıraktık. Pek çok alanda olduğu gibi demiryolunda da ülkemizi bir merkez haline getirmekte kararlıyız. Buradan Karaman'a kaç dakikada gideceğiz? 50 dakika. Nasıl? Bütün konforuyla her şeyiyle benim Konyalı kardeşim Konya'ya, Karamanlı kardeşim de Konyalı ulaşacak. Konya'nın bu imkanı en iyi şekilde değerlendireceğinden şüphem yok. Önümüzdeki dönemlerde sizlerden Türkiye'ye yatırım, istihdam, cari büyüme hedefi için çok daha fazla katkı bekliyorum. Konya'nın katkısı desteği olduğu sürece altından kalkamayacağımız yük yoktur. Gençler sizden çok şey bekliyorum. Allah'ın izniyle uzay yolcuları da çıkacak. Bu tren hattının şehirlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Yüksek Hızlı Tren ile Karaman'a hareket etti. - KONYA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karaman Hızlı Tren Hattını açtı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karaman Hızlı Tren Hattını açtı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karaman Hızlı Tren Hattını açtı

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Recep Tayyip Erdoğan, Karaman, Konya, Yht, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karaman Hızlı Tren Hattını açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karaman Hızlı Tren Hattını açtı - Son Dakika
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