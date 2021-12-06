Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesiyle ilgili eleştirileri yanıtladı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından hükümet adına soru ve eleştirileri yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Tüm gün, ülkenin kalkınma yolculuğu, başarı hikayeleri ve ayakları yere basan gelecek perspektifi hiçe sayılarak, pek çok tek taraflı, ağır eleştiriler yöneltildiğini belirten Oktay, "Muhalefetin Türkiye'nin gerçeklerinden uzak olduğunu zaten iyi biliyorduk ama bu kadar icraat körü olmak, millete faydalı ne varsa bu derece karşısında durmak artık gerçeklerden uzaklaşmaktan da öte milletten kopuşunuzun bir göstergesi. Uzunca bir süredir iktidar olma umudunuzu tümden yitirip, iyiden iyiye tükenmişlik sendromu belirtileri gösterdiğinizi görebiliyorduk. Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken, CHP'nin tek parti dönemi nostaljisi yaşadığını, yarım asrı aşan başarısızlığın etkisiyle bir buhran içinde sürüklendiğini de üzülerek izliyoruz." diye konuştu.

"Histeri krizleriyle kaleme kağıda sarılıp, karşılıksız mektuplar yazıyor, Türkiye'nin geleceğine kastedenlerden medet umuyorsunuz." ifadesini kullanan Oktay, "Sizin o ülkemizi sağa sola şikayet ettiğiniz ümitsiz mektuplarınıza; abilerinizden, vesayet odaklarından beklediğiniz cevap gelmez. Çok beklersiniz. Samimiyetsizliğinizi tüm milletimiz biliyor." görüşünü dile getirdi.

Milletvekili sıralarından kendisine laf atılması üzerine Oktay, "Ben sizi dinliyorum, sabahtan beri söylemediğinizi bırakmadınız, yapmadığınız hareket kalmadı. 50 yıldır sabrediyorsunuz biraz daha sabredin." karşılığını verdi.

Oktay, " Yozgat'ta ayrı, Meclis'te ayrı konuştuğunuzu; Anadolu'da Kandil'i yerle yeksan etmekten söz edip, gelip terörle mücadele tezkeresine 'sayın Öcalan' diye söze başlayan HDP'nin güdümünde Meclis'te 'hayır' oyu verdiğinizi bu millet görüyor." dedi.

"Bir de demokratlıktan bahsetmiyor musunuz?"

"Helalleşme de neymiş, sadece insanları avutmak, sömürmek" diyerek, sadece 5 ay sonra sözde helalleşme yolculuğuna çıkılan tutarsızlığı herkesin gördüğünü belirten Oktay, şöyle konuştu:

"İşi gücü bırakıp devlet kurumlarının kapısına dayanan zorba tavırlarınızı ise hepimiz hayretle izliyoruz. Elinizde taş, sopa, molotof eksik; onu da görsek artık şaşırmayacağız. Ne de olsa farklı ittifaklar içerisindesiniz. Çiftçiye, esnafa, öğretmene, iş insanlarına, memura, tehditler savurup devletin çalışanlarına hakaretler, tehditler savurup, bir de demokratlıktan bahsetmiyor musunuz?

Şehit yakınlarına küfredenler, sonradan 'kastımı aştım' diyerek devletin üst düzey yöneticilerine, bürokratlarına, affedersiniz 'kucağımıza düşecekler' diyecek kadar üslubunu bozanlar bize onurdan, şahsiyetten bahsedemezler. Bizler onurumuzla çalışır, gerektiği yerde de gerekenleri konuşur, gerekenleri yaparız. Ama bir özelliğimiz vardır; boş konuşmayız. Elinize bir kağıt alıp, çalakalem helalleşilecek kesimler listesi yaparak bu karanlıktan sıyrılamazsınız. Sona geldiğinizi kabul ederek, illaki helalleşip veda edecekseniz eğer önce samimi olacaksınız. O listeye tüm zulmettiklerinizi, ötekileştirdiklerinizi, yok saydıklarınızı, hakir gördüklerinizi yazacaksınız."

Oktay, kendine tepki gösteren milletvekillerine, "Buraya vurmakla ya da elinizle yaptığınız hareketlerle helalleşme olmuyor. Bilinçaltınız ortaya çıkıveriyor." diye karşılık verdi.

"Bunu yapabilecek samimiyet ve yürek sizde yok"

"Darbelerle yok ettiğiniz nesillerle, üniversite kapısından çevirdiğiniz kızlarımızla, 'bidon kafalı' diyerek aşağıladığınız vatandaşlarımızla helalleşebilecek misiniz? Diyarbakır anneleriyle, aziz şehitlerimizin aileleriyle, gazilerimizle helalleşebilecek misiniz?" sorularını yönelten Oktay, A4 ile değil deste deste kağıtla helalleşme listesi hazırlığı yapılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca helalleşmede dil ile ikrarın yetmeyeceğini, bunu kalp ile tasdik etmek ve icraat ile de pekiştirmek gerektiğini dile getiren Oktay, "Bunu da zaten yapabilecek samimiyet ve yürek sizde yok." dedi.

Laf atmaların artması üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop, araya girerek, laf atmaların sürekliliği halinde "uyarma" cezası vereceğini bildirdi.

Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün söylediği "Devletin içinde sizin ulaşamadığınız yerlere biz ulaşıyoruz" sözünün, ne devlet adamlığına ne de demokratik siyaset anlayışına yakıştığını ve böyle bir şahsın devleti de yönetemeyeceğini belirtti.

Oktay, "FETÖ terör örgütü ve vesayet odakları ile iç içe olmanız size fayda vermeyecek. Milletimiz size geçit vermez. Nasıl ki geçmişte geçit vermemişse bugün de gelecekte de geçit vermeyecek, hayallerinizle baş başa kalacaksanız. Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Laf atan milletvekillerine "Ağırınıza mı gitti, Genel Başkanınızın yaptıklarını söylüyorum, busunuz, ayna tutuyorum." diyen Oktay, "Sadece kendinizden değil milletin teveccühünden de umudunuzu kesmiş durumdasınız ki Mehmetçiğimizi şehit eden dağdaki terörist ve yandaşlarıyla, firardaki satılmış, hain FETÖ mensuplarıyla ve vesayet odaklarıyla ittifak arayışındasınız." ifadelerini kullandı.

"Ağlayarak günlüğünüze yazabilirsiniz"

"Milletimiz için hayata geçirdiğimiz sayısız kamu hizmetini, yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz çetin mücadeleyi ve gelecek vizyonumuzu tümüyle yok saymanızı, görmezden gelmenizi işte bu içine düştüğünüz son çırpınış ve umutsuzluk sarmalına bağlıyoruz." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan konuşmalarda bu tükenmişlikle çarpıtmaya çalıştığınız konulara da açıklık getireceğim. Bunları da mektuplarınıza değil belki ama ağlayarak günlüğünüze yazabilirsiniz.

2022 bütçesi güçlenen, kalkınan, büyüyen Türkiye'nin bütçesidir. Bütçemiz; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıdadır. 2022 bütçesi; inovasyonun, teknolojinin, durmadan ilerleyen Türkiye'nin bütçesidir. Bu bütçe; işçinin, çiftçinin, KOBİ'lerimizin, üreticimizin, sanayicimizin, memurun, emeklinin; genciyle yaşlısıyla 84 milyon milletimizin bütçesidir. Toplumun tüm kesimlerine hitap eden, sahip çıkan programlar, destekler ve ödenekler barındırmaktadır. Emeğin, barışın, refahın, istikrarın ve bölgesinde söz sahibi, oyun kurucu Türkiye'nin bütçesidir. Buna rağmen, bütçemizin bir 'savaş bütçesi' olduğunu söyleyenlere sesleniyorum: PKK, DEAŞ ve hain FETÖ terör örgütleriyle mücadelemiz sizi rahatsız mı ediyor? Sizi rahatsız etse de biz mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye- Suriye sınır hattında oluşturulmak istenen terör devletini önlememiz mi sizi rahatsız etti? Sizi rahatsız etse de sınırımızın yanı başında bir terör devletine asla izin vermeyeceğiz. Ermenistan işgaline karşı, Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında olmamız, Akdeniz'de varlığımızın tescili Libya ile yaptığımız anlaşmalar mı sizi rahatsız etmekte? Rahatsız olsanız da devam edeceğiz. Savunma sanayindeki gelişmelerle elde ettiğimiz bağımsızlık mı sizi rahatsız etti? Rahatsız etse de devam edeceğiz. Dışarıdan ve içeriden gelecek her türlü tehdide karşı mücadele etmekte kararlıyız. Siz isteseniz de istemeseniz de."

-"Anlamanız için sabah akşam tekrar etmemiz gerekiyor"

Döviz kuru ve fiyat artışı tartışmaları üzerinden şekillenen eleştirilere de yanıt veren Oktay, topyekün bağımsız ekonomi politikalarının temelini tekrarlamakta yarar gördüğünü söyledi.

Bu ekonomik tercihlerini, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunuşunda ve sabahki konuşmasında anlattığına dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Anlattım ama belli ki anlamanız için sabah akşam tekrar etmemiz gerekiyor. Ülkemizin güçlü makroekonomik göstergeleri ile ekonomik aktivitedeki canlılık ortadayken, döviz kurunda görülen son hareketlerin ekonomik temelinin olmadığı açıktır. Ülkemizde kurlarda yaşanan artışlar dolar endeksinin dünyada artıyor olması, manipülatif hareketler ve döviz talebini artıran etmenlerle daha belirgin hale gelmektedir. Tüm bu etmenlerin üstesinden gelmek için önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam ve üretim öncelikli, ihracat odaklı, daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanmasını amaçlıyoruz. Döviz talebimizi artıran etmenleri ortadan kaldırmaya ve sektörler bazında cari işlemler dengesini orta ve uzun vadede kalıcı olarak iyileştirmeye güçlü şekilde odaklanmış durumdayız. Bu doğrultuda ara malı ithalatını ve enerji harcamalarını azaltıcı; ithal ikame yerli üretimi güçlendirecek ve ihracatı artıracak politikalarımızı birer birer hayata geçiriyoruz.

Ülkemizde ilk defa üretilecek elektrikli araç sistemleri ve lityum-iyon teknolojisine sahip batarya üretimi, tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yarısını üretecek Çinko İzabe Tesisi, ülkemizin polipropilen üretimi kapasitesini yaklaşık dört katına çıkaracak yatırımlar ve büyük kalibre silahların üretimi gibi alanlarda yerli sanayimizi destekliyoruz."

(Sürecek)