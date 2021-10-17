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Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var

17.10.2021 12:56

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'ya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde yapılan seçim anketlerinin sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, ''Ortaya atılan anketlerin ne amaçla yapıldığı ortada. Millete psikolojik operasyon çabası var'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turu başlıyor. Erdoğan 4 günlük ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

''MANİPÜLASYONLARDAN CİDDİ ANLAMDA BIKTIK''

Yaptığı sonuçlarıyla gündemde sıkça yer alan seçim anketlerini değerlendiren Erdoğan, ''Özellikle son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortadadır. Bu tür anketlerle manipülasyonlardan ciddi anlamda bıktık. Gerçekçi anketler, bunların manipülasyonlarını ayaklar altına alacak anketlerdir. Anketle millete psikolojik operasyon çabaları her zaman olmuştur. Ama biz bunlara alışığız'' dedi.

''ÇALIŞTIKLARI PARTİLERİN BEKLENTİLERİNE GÖRE SONUÇ ÇIKARIYORLAR''

Erdoğan açıklamasının devamında ''Kamuoyu araştırma şirketlerine benim güvenimin kalmadığını daha öne de açıklamıştık. Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni, yakın tahminde bulunan bile çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunu açıkça gördük. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre sonuç çıkarıyorlar.

''BALON ANKET'' VURGUSU

Eserleri yatırımları milletimiz görmüyor mu sanıyorsunuz? Sandık bu işlerin aynasıdır. Milletin gönlünde şaşmaz yer alan AK Parti inşallah Haziran'da da yola devam diyecektir. Ben Milletimizin bu balon anketlere gereken cevabı vereceğine inanıyorum.'' ifadelerine yer verdi.

Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var

Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, Nijerya, Afrika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var - Son Dakika
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