Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi - Son Dakika

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partisinin Bingöl ziyareti sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Skandal olayın ardından Türkkan'ın görevden alınması için kampanya başlatıldı.

AKŞENER'İN TALİMATIYLA GÖREVDEN ALINDI

Sosyal medya ve siyaset camiasından gelen tepkilere kayıtsız kalamayan İYİ Parti, önceki gün Lütfü Türkkan'ın istifasını istedi. Türkkan da "Akşener'in talimatıyla görevimden ayrıldım" açıklaması yaptı. Partide önemli bir organ olan grup başkanvekilliğine kimin geleceği dünden beri merak ediliyordu.

YERİNE ERHAN USTA SEÇİLDİ

Bugün saat 14.00'da Meclis'te gerçekleştirilen seçimlerin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. Aynı zamanda partinin Ekonomi Politikaları Başkanı konumunda olan Usta'nın son dönemdeki ekonomi gündemi nedeniyle bu göreve seçildiği ve aday olmadan önce de Akşener'den olumlu yanıt aldığı belirtildi.

ERHAN USTA KİMDİR?

1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Geçtiğimiz sene Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak İYİ Parti sıralarına katıldı.