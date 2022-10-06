Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde dünya liderleriyle birebir görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerden en dikkat çekeni ise Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la yaptığı toplantı oldu. Kritik görüşmede iki ülke arasında yapılması planlanan normalleşme adımları konuşuldu.

TAM NORMALLEŞME MESAJI

Prag'daki zirvede bir basın toplantısı gerçekleştiren Erdoğan, Paşinyan'la yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Bölgemizde tam normalleşmeye sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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