Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum - Son Dakika
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Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum

06.10.2022 21:41

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Prag'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir görüşme yaptı. Normalleşme adımlarının masaya yatırıldığı görüşme sonrası açıklamalar yapan Erdoğan, "Bölgemizde tam normalleşmeye sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde dünya liderleriyle birebir görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerden en dikkat çekeni ise Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la yaptığı toplantı oldu. Kritik görüşmede iki ülke arasında yapılması planlanan normalleşme adımları konuşuldu.

TAM NORMALLEŞME MESAJI

Prag'daki zirvede bir basın toplantısı gerçekleştiren Erdoğan, Paşinyan'la yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Bölgemizde tam normalleşmeye sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
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Erdoğan ile Paşinyan Prag'da görüştü Erdoğan ile Paşinyan Prag'da görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi) Ön şartımız yok. Azerbaycan'la barış sözleşmesini yaptığınız anda bizimle ilgili en... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi) Ön şartımız yok. Azerbaycan'la barış sözleşmesini yaptığınız anda bizimle ilgili en...

Ermenistan, Politika, Güncel, Son Dakika

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