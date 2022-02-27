Son dakika haber | ABD Başkanı Biden: "İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak veya Rusya'nın bedel ödediğinden emin olmak" - Son Dakika
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Son dakika haber | ABD Başkanı Biden: "İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak veya Rusya'nın bedel ödediğinden emin olmak"

27.02.2022 01:40
Son dakika haber | ABD Başkanı Biden: "İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak veya Rusya'nın bedel ödediğinden emin olmak"

Son dakika politika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin en büyük stratejik hedeflerinden birinin NATO ve Avrupa Birliği'ni (AB) bir arada tutmak olduğunu ve Rusya'ya karşı iki seçeneklerinin olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin en büyük stratejik hedeflerinden birinin NATO ve Avrupa Birliği'ni (AB) bir arada tutmak olduğunu ve Rusya'ya karşı iki seçeneklerinin olduğunu ifade etti. Biden, "İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak, fiziksel olarak Rusya ile savaşa girmek veya uluslararası hukuka bu kadar aykırı davranan bir ülkenin bunu yaptığı için bir bedel ödediğinden emin olmak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 3. gününde aralıksız devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ülkesinin Rusya'ya karşı yaptırımlarda izleyeceği yola ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ilgili en büyük stratejik hedeflerinden birinin NATO ve Avrupa Birliği'ni (AB) bir arada tutmak olduğunu ve Rusya'ya karşı atılacak adımlara ve bu adımların neler olduğuna değindi. Biden, "En başından beri amacım, tüm NATO ve AB'yi aynı sayfada tutmayı sağlamaktı. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapabileceğini düşündüğü tek şey NATO'yu bölmek ve içinden geçebileceği büyük bir pencere oluşturmaktı. ve bu olmadı" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için hem uzun hem de kısa vadede ağır bir bedel ödeyeceğini ön görerek, çatışmanın Avrupa ve NATO'yu birbirine yakınlaştırdığını da sözlerine ekledi. Biden Putin'e yönelik, "Tam olarak amaçladığı etkiyi oluşturuyor" dedi.

"İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak veya Rusya'nın bedel ödediğinden emin olmak"

Yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen Rusya'ya ilişkin yaptırımlar hakkında soruları da yanıtlayan ABD Başkanı Biden, yaptırımların küresel ölçekte bir savaşı riske atmadan Rusya'yı cezalandırmanın yollarından biri olduğuna inandığının altını çizdi. Rusya'ya karşı yalnızca iki seçeneklerinin olduğunu aktaran Biden, konuşmasında bu seçeneklere de değindi. Başkan Biden, "İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak, fiziksel olarak Rusya ile savaşa girmek veya uluslararası hukuka bu kadar aykırı davranan bir ülkenin bunu yaptığı için bir bedel ödediğinden emin olmak" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Biden, Ukrayna'nın Rus ilerleyişine karşı mücadelesi devam ederken, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı savunma silahları ve ekonomik yardıma da dikkat çekti. - WASHINGTON

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Avrupa Birliği, Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | ABD Başkanı Biden: 'İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak veya Rusya'nın bedel ödediğinden emin olmak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | ABD Başkanı Biden: "İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak veya Rusya'nın bedel ödediğinden emin olmak" - Son Dakika
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