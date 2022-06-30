ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16'ları Satmalıyız, Kongreden Onay Alabileceğimizi Düşünüyorum - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16'ları Satmalıyız, Kongreden Onay Alabileceğimizi Düşünüyorum

30.06.2022 16:20
ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16'ları Satmalıyız, Kongreden Onay Alabileceğimizi Düşünüyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, “Aralık ayında da söylemiştim onlara F-16’ları satmamız gerekiyor. Bunları modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Bu konudaki pozisyonum hiç değişmedi Aralık ayından beri. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bunu yapabilmemiz için Kongre’den onay almamız gerekiyor. Bunu alabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Aralık ayında da söylemiştim onlara F-16'ları satmamız gerekiyor. Bunları modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Bu konudaki pozisyonum hiç değişmedi Aralık ayından beri. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bunu yapabilmemiz için Kongre'den onay almamız gerekiyor. Bunu alabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında bugün basın toplantısı düzenledi. Biden'ın açıklamaları satır başları ile şöyle:

" Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından NATO hiç olmadığı kadar birlik halinde.

Romanya'da bir tümenimizi muharebeye hazır halde tutuyoruz. Dünya değişiyor. Biz de buna adapte oluyoruz. Rusya'nın saldırganlığına vermiş olduğumuz yanıt da bunun bir göstergesi. NATO Ukrayna'nın her zaman yanında.

"GIDA KRİZİ, RUSYA'NIN SALDIRISI SONRASINDA MEYDANA GELDİ"

Diğer taraftan Rusya'nın petrol ve gazının başka yerlere gitmesini istemiyoruz. Putin'in bundan para kazanmasını istemiyoruz. ABD gıda güvenliği konusunda da adım atmakta. Çünkü bu gıda krizi de Rusya'nın saldırısı sonrasında meydana geldi.

Transatlantik ittifakı olarak bizi bölmek istiyorlar. Ancak tam tersi ortaya çıktı. Biz NATO'yu çok daha güçlü bir hale getiriyoruz. Şimdi İsveç ve Finlandiya NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın. Bu ülkelerin katılması ile birlikte çok daha güçlü olacağız. Biz realiteyi göğüslemek üzere gereken her yere gidiyoruz."

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ONLARA F-16'LARI SATMAMIZ GEREKİYOR"

Aralık ayında da söylemiştim onlara F-16'ları satmamız gerekiyor. Bunları modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Bu konudaki pozisyonum hiç değişmedi Aralık ayından beri. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bunu yapabilmemiz için Kongre'den onay almamız gerekiyor. Bunu alabileceğimizi düşünüyorum

"RUSYA MANTIKSIZ DAVRANMAYI SONA ERDİRİRSE, SAVAŞ YARIN BİLE BİTEBİLİR"

Rusya mantıksız davranmayı sona erdirirse savaş yarın bile bitebilir. Umarım en kısa sürede savaş sona erer. Ancak bunun bitmesi için Ukraynalıların bizim verebileceğimiz her türlü desteği alabilmesi ve güvenliklerini sağlayabilmesi lazım. Bu ikisi tamamen birbiriyle bağlantılı değil. 800 milyon dolarlık bir destek ile ek silah ve mühimmat sağlayacağız.

KÜRTAJ KARARI YORUMU: YÜKSEK MAHKEME İNSANLARIN KİŞİSEL HAKLARINI DA İHLAL EDEN BİR KARAR ALDI

"ABD geriye gitmiyor. Bizim ekonomimiz dünyadaki en yüksek ekonomi. ABD Yüksek Mahkemesi böyle bir karar aldı. Bizim inandığımızın aksine bir karar aldı, insanların kişisel haklarını da ihlal eden bir karar aldı.

"BU KONUDA HİSLERİM SON DERECE GÜÇLÜ. ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Bunun ciddi bir sorun olduğu ve ABD'ye yüksek mahkeme tarafından getirilmiş bir sorun olduğunu söylüyorum. Bu birçok farklı konuyu da getiriyor; kiminle evlenebilirsiniz, kürtaj yaptırabilir misiniz? ve bu konuda çok yıllar önce 19.maddeyle ve 40.madddeyle ilgili yazılar yazmıştım. Neyin özel yaşam olduğu ve neyin anayasa ile garantiye alındığı konusunda birçok yazım vardı. Bunların hepsi bir anda çöpe gitti. ve ellerindeki tek Başkan da benim. Bu konuda hislerim son derece güçlü. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Başkanlık emirleri olsun, hukuk çerçevesinde yetkim dahilindeki her şeyi yapacağım."

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ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16'ları Satmalıyız, Kongreden Onay Alabileceğimizi Düşünüyorum ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16'ları Satmalıyız, Kongreden Onay Alabileceğimizi Düşünüyorum ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16'ları Satmalıyız, Kongreden Onay Alabileceğimizi Düşünüyorum - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16'ları Satmalıyız, Kongreden Onay Alabileceğimizi Düşünüyorum - Son Dakika
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