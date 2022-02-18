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Son dakika haber | Bakan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü

18.02.2022 20:52
Son dakika haber | Bakan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre (AA) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

(AA) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşmede, terörle mücadelede iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Fuad Hüseyin, Milli, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü - Son Dakika
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