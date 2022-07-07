Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, avukat Bakırtaş ve Konya Şehir Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya 'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırıları kınayarak, "Görevi başındaki hekimin ile bürosunda çalışan avukatın katledilmesini şiddetli kınıyorum. Adli makamlarımız her iki olayla ilgili olarak gerekli soruşturmalara derhal başlamıştır" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Bozdağ, öldürülen avukat Servet Bakırtaş'ın ailesine taziye dileklerini iletti - Son Dakika

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