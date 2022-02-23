Son dakika haber! Bakan Kurum, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Şurası için geldiği Konya'da Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen İklim Şurası ikinci gününde devam ediyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek olan İklim Şurası için Konya'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, diğer taraftan kabullerde de bulundu.

Bakan Kurum, ikili görüşmeler çerçevesinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'ı kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'la, iklim değişikliği ile mücadele Türkiye'nin yürüttüğü projeleri ve çalışmaları paylaşan Bakan Kurum, AB Büyükelçisiyle Türkiye Emisyon Ticaret Sisteminin Avrupa Birliği'ne uyumlu bir yapıda geliştirilmesinin planladığı bilgisini verdi.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, doğal afetler şeklinde yansımaları da olan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Türkiye tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan projeleri izlediklerine dikkat çekerek, İklim Şurası'nın başarıyla sürdüğünü gördüklerini, Şura sebebiyle Bakan Murat Kurum'u tebrik ettiğini ifade etti. Verimli geçtiği belirtilen görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği'nde iklim değişikliğiyle mücadele üzerine sürdürülen projelere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Frans Timmermans Türkiye'ye gelecek

Öte yandan Avrupa Yeşil Mutabakatından da sorumlu Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın da Türkiye'yi ziyaret edeceği ve bazı temaslarda bulunacağı öğrenildi.

Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantılarının Türkiye ev sahipliğinde bahar aylarında yapılmasının planlandığı bildirildi. Toplantıda, Emisyon Ticaret Sistemi konusunda yapılabilecek iş birliği alanlarının konuşulacağı da kaydedildi. Ayrıca, baharda yapılması planlanan toplantıda Türkiye'nin yeşil dönüşüm konusunda destek beklediği kamu, yerel, özel sektör projeleri masaya yatırılacak.

Görüşmede, İklim Şurası sonuçlarının Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçilerine Şura sonrası anlatılarak, Türkiye'nin Yeşil Dönüşüme ilişkin vizyonunun paylaşılmasına karar verildi. - KONYA