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Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (2) - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (2)

04.12.2021 15:22
Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre '2023 HİZMETLERİMİZİ TAÇLANDIRACAĞIMIZ ZAFER YILI OLACAK'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İttifak Holding Konyaspor'un altyapı tesisinin temel atma töreninin ardından Seydişehir ilçesinde Seydi Şifa Termal Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

'2023 HİZMETLERİMİZİ TAÇLANDIRACAĞIMIZ ZAFER YILI OLACAK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İttifak Holding Konyaspor'un altyapı tesisinin temel atma töreninin ardından Seydişehir ilçesinde Seydi Şifa Termal Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Kurum, "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz, siyaseti milletimize ve memleketimize hizmet etmek için bir vesile olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçiriyoruz. İnşallah 1,5 yıl içerisinde atacağımız adımlarla yapacağımız çalışmalarla da 2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak. Bakın biz, millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde birileri yalanlarla iftiralarla 'Ülke yandı bitti' diye ortalığı kasıp kavuruyor ama bizi asla bu tartışmaların içinde bulamazlar" dedi.

Bakan Kurum, "Bizi arayanlar, Konya'da, Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayisini kurarken bulurlar. Bizi arayanlar, Şırnak'ın yollarında, Edirne'nin yollarında bulurlar. Bizi arayan Konya'nın, Trabzon'un, Sakarya'nın, Hatay'ın yollarında bulur. Bizi arayan İzmir'de, Bayraklı'da bulur. Bizi arayan Antalya'da, Muğla'da, yangın bölgelerinde; Karadeniz'de sel bölgelerinde bulur. Bizi arayanlar, baretlerini takmış, çizmelerini giymiş olarak, milletimizin yuvalarının inşa edildiği şantiyelerde bulurlar. İşte bunun için diyoruz ki bizi kimse, onlar gibi 'Türkiye solarsa sulayın, büyürse budayın' diyenlerin yanında bulamaz. Bizi arayanlar, 'Başaramayacaksınız. Bu millete diz çöktüremeyeceksiniz' diye haykıran; liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulurlar" diye konuştu.

Konuşmanın ardından termal tesisin açılışı yapıldı.


Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (2)
Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (2)

İttifak Holding, Murat Kurum, Konyaspor, Termal, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (2) - Son Dakika
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