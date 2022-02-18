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Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Gürcan Van'da - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Gürcan Van'da

18.02.2022 12:20
Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Gürcan Van'da

Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a geldi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a geldi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Van Ferit Melen Havalimanı'nda vali yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan ve Adem Balkanlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve kurum amirleri tarafından karşılandı. İlk olarak valiliğe ziyaret gerçekleştiren ve burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Gürcan, Van Valiliği makamında protokol üyeleri ile bir süre görüştü.

Bakan Yardımcısı Gürcan, valilikten ayrıldıktan sonra Elite World Van Otelde düzenlenecek programa katılması bekleniyor. - VAN

Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Gürcan Van'da
Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Gürcan Van'da
Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Gürcan Van'da

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Mahmut Gürcan, Ferit Melen, Maliye, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Gürcan Van'da - Son Dakika


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