Son dakika haber | Başkan Işık, Bakan Bozdağ'a Kütahya'da yapılan yatırımlar ve uygulamalar için teşekkür etti - Son Dakika
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Son dakika haber | Başkan Işık, Bakan Bozdağ'a Kütahya'da yapılan yatırımlar ve uygulamalar için teşekkür etti

02.07.2022 10:46
Son dakika haber | Başkan Işık, Bakan Bozdağ'a Kütahya'da yapılan yatırımlar ve uygulamalar için teşekkür etti

Son dakika haberi: Bir dizi temel atma ve ziyaretler için Kütahya'ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi temel atma ve ziyaretler için Kütahya'ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Adalet Sarayı ve Anaokulu'nun temel atma töreni için Kütahya'ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulundu. Kütahya Belediyesi şeref defterini imzalayan Bakan Bozdağ'a, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık çini vazo hediye etti.

Kütahya'da olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, Başkan Işık'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Kendisini Kütahya Belediyesi'nde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Başkan Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Kütahya'nın adalet ve demokrasi aşığı bir kent olduğunu ifade eden Başkan Işık, Bakan Bozdağ'a Kütahya'da yapılan yatırımlar ve uygulamalar için teşekkür etti.

Bakan Bozdağ'ın Kütahya Belediyesi ziyaretine; Vali Ali Çelik, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Akın Gürlek, Yakup Moğul, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, İdare Mahkemesi Başkanı Ferid Cengiz, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile il protokolü katıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Bekir Bozdağ, Alim Işık, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber | Başkan Işık, Bakan Bozdağ'a Kütahya'da yapılan yatırımlar ve uygulamalar için teşekkür etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Başkan Işık, Bakan Bozdağ'a Kütahya'da yapılan yatırımlar ve uygulamalar için teşekkür etti - Son Dakika
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