Son dakika haber! Belarus sınırında yaklaşık 9 bin Rus askeri konuşlandırılacak - Son Dakika
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Son dakika haber! Belarus sınırında yaklaşık 9 bin Rus askeri konuşlandırılacak

16.10.2022 16:52
Son dakika haber! Belarus sınırında yaklaşık 9 bin Rus askeri konuşlandırılacak

Son dakika haberlerine göre Belarus Savunma Bakanlığı, 'Rusya ile "ortak bölgesel gücün" kurulması aşamasında sınırda yaklaşık 9 bin Rus askerinin konuşlandırılacağını açıkladı.

Belarus Savunma Bakanlığı, 'Rusya ile "ortak bölgesel gücün" kurulması aşamasında sınırda yaklaşık 9 bin Rus askerinin konuşlandırılacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle iki ülke ordularından oluşan "ortak bölgesel gücün" Belarus sınırlarına konuşlandırılması yönünde aldıkları kararın ardından Rus askerleri Belarus'a gelmeye devam ediyor. Belarus Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Daire Başkanı Valeriy Revenko tarafından yapılan açıklamada, "(Bölgesel gruplaşmanın) bir parçası olarak Rus askerlerini taşıyan trenler Belarus'a varmaya başladı. Bu işlem birkaç gün sürecek. Toplam asker sayısı 9 binden az olacak" denildi. Açıklamada ayrıca daha fazla bilgi paylaşımının ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde Minsk'te yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Belarus'a saldırı yapacağı yönünde istihbarat bilgilerine ulaştıklarını, aynı zamanda NATO tarafından muhtemel nükleer saldırıya karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "ortak bölgesel güç konuşlandırma" yönünde karar aldıklarını duyurmuştu. - MİNSK

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Kaynak: İHA

Belarus, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber! Belarus sınırında yaklaşık 9 bin Rus askeri konuşlandırılacak - Son Dakika

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