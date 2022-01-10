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Son dakika haber! CHP'li Milletvekili Çeviköz: "Türkiye'deki bütün siyasi partilerin görüşü Kazakistan'ın bir an önce istikrara kavuşması yönündedir" - Son Dakika

Son dakika haber! CHP'li Milletvekili Çeviköz: "Türkiye'deki bütün siyasi partilerin görüşü Kazakistan'ın bir an önce istikrara kavuşması yönündedir"

10.01.2022 23:08
Son dakika haber! CHP'li Milletvekili Çeviköz: "Türkiye'deki bütün siyasi partilerin görüşü Kazakistan'ın bir an önce istikrara kavuşması yönündedir"

Son dakika haberler: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, "Türkiye'de herhangi bir şekilde Kazakistan'daki olaylarla ilgili olarak siyasi partiler arasında bir görüş farkı yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, " Türkiye'de herhangi bir şekilde Kazakistan'daki olaylarla ilgili olarak siyasi partiler arasında bir görüş farkı yoktur. Çünkü biz Kazakistan'ı kardeş olarak görüyoruz. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin görüşü, Kazakistan'ın bir an önce istikrara kavuşması yönündedir" dedi.

CHP'li Çeviköz, TBMM'de gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Çeviköz, Kazakistan Büyükelçisi'nin siyasi parti temsilcilerine Kazakistan'daki son durumla ilgili bilgi verdiğini söyleyerek, "Kazakistan'a Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün barış gücü göndermesini Rusya'nın Kazakistan'ı işgali olarak düşünenler var. Neden Ermenistan işin öncülüğünü yaptı? Ermenistan örgütün dönem başkanı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ilk defa davet ediliyor ve barış gücü gönderiyor. Şartların gerektirdiği ve Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından bir davet sonucu gerçekleşmiş bir olay. Kazakistan Büyükelçisi bunları anlattı. Olayların başından itibaren nasıl geliştiğini, ekonomik nedenlerle başlayan protestolardan hükümete karşı davranışa doğru evrildiğini söyledi. 5-6 Ocak'tan itibaren Almatı'da 20 bin kadar eli silahlı şehri kontrol altına almaya çalışan, hükümet binalarına, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, savcılık, valiliğe saldıran gruplar olduğunu, silah dükkanlarının yağmalandığını, 5 Ocak gecesi Sri Lanka'nın Kolombo kenti ve Kırgızistan 'tan iki büyük nakliye uçağı geldiğini ve bunun içinden birçok silahlı insanın çıktığını, Almatı'ya yayıldığını anlattı. Hiçbir şekilde üçüncü ülkeye işarette bulunmadı. Hükümete karşı saldırı olduğunu söyledi. Bin 200-bin 300 Rusya, 600 Tacik, 100'ün altında Ermenistan, Belarus, Kırgızistan asker gönderdi. 'Nazarbayev Nur Sultan'dadır, ailesiyle birliktedir. Herhangi bir tutuklama, gözaltı söz konusu değildir' dedi. Kazakistan refah seviyesi ve uluslararası prestij bakımından Orta Asya'nın en güçlü ülkesidir. Kazakistan'ın istikrarsızlığa çekilmesi hedeflenmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Almatı'da 75 Türk vatandaşının olduğunu belirten Çeviköz, bin 500 Kazakistan vatandaşının da ülkelerine dönmek istediğini ifade etti. Çeviköz, "Kazakistan, Rusya'nın işgali altında değildir. Tokayev, yarın ulusa sesleniş konuşması yapacak ve büyük bir ihtimalle bu durumu anlatacak. 'Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Barış Gücü ne zaman Kazakistan'dan çekilir' sorusunun cevabı; Kazakistan ne zaman isterse o zaman çekilecek" dedi.

Çeviköz, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de herhangi bir şekilde Kazakistan'daki olaylarla ilgili olarak siyasi partiler arasında bir görüş farkı yoktur. Çünkü biz Kazakistan'ı kardeş olarak görüyoruz. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin görüşü, Kazakistan'ın bir an önce istikrara kavuşması yönündedir."

ABD Büyükelçiliği'ne Jeff Flake'in atanmasına ilişkin olarak da Çeviköz, "Böyle bir siyasi atamanın bizim de Washington'a siyasi atama yapmamızdan kaynaklanıyor olduğu düşünülebilir. Ama birebir karşılık vermek maksadıyla yapılmıştır diyemem. Seçilen kişinin niteliği önemli. Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı hareketi başlatan 17-18 senatörden biri olması, belki Biden'ın onu özellikle seçmesine yol açmış olabilir" diye konuştu. - ANKARA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Kazakistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! CHP'li Milletvekili Çeviköz: 'Türkiye'deki bütün siyasi partilerin görüşü Kazakistan'ın bir an önce istikrara kavuşması yönündedir' - Son Dakika


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