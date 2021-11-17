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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması

17.11.2021 13:35
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "siyasette yüzde 50+1 tartışması"na yönelik "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "siyasette yüzde 50+1 tartışması"na yönelik "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiği açıklaması hatırlatılarak "İsmi ne olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "İsmini henüz belirlemedik ama sıfır kilometre. İnşallah ayrı bir güç katacak." diye konuştu.

"Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankasının yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." karşılığını verdi.

"Eleştirdiğiniz bazı isimler oldu, 'Birlikte yol yürümem.' dediniz. Bununla işaret ettiğiniz somut taraflar var mı?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Anladığınıza göre..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?" sorusu üzerine, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz." değerlendirmesini yaptı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Parlamento, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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