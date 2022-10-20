Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaralı madencileri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaralı madencileri ziyaret etti

20.10.2022 17:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altında bulunan yaralıları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altında bulunan yaralıları ziyaret etti.

Oktay, hastanede, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim'de meydana gelen kazada yaralananların durumları hakkında bilgi aldı.

Yoğun bakım ünitesinden servise alınan madenci İbrahim Çeliktaş'ı ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, "Çok çok iyi gördüm, maşallah. Cenabı Hak, şifalar nasip eylesin. İnşallah bir an önce sizleri ayakta görürüz." dedi.

Yoğun bakımda yatan yaralı madenciler Taner Şen, Ayhan Akgül, Erol Bulduk, İzzet Ak ve Remzi Taşkömür'ün hastanede bekleyen yakınlarıyla da görüşen Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini, madenciler ve ailelerine her zaman destek vermeye devam edeceğini aktardı.

Madencilerin yakınları da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Oktay, daha sonra hastane başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile basın açıklaması yaptı.

Amasra'daki elim kazadan sonra devletin tüm birimleriyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, her türlü gayreti gösterdiğini belirten Oktay, "İlk andan itibaren oradaydık. Bir günden kısa bir sürede de hamdolsun tüm çalışmalar tamamlandı. Tüm madencilerimiz çıkarılmıştır." dedi.

Oktay, yaralıları ve hasta yakınlarını ziyaretinde, hastaneyi ve hastalara yapılan hizmeti çok iyi bulduğunu da dile getirerek, bundan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Hastalardan 5'inin yoğun bakımda bulunduğunu, birinin yoğun bakımdan çıktığını ve durumlarının iyiye gittiğini aktaran Oktay, hastaların bir an önce ayağa kalkarak yakınlarıyla bir arada olmalarını diledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaralı madencileri ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:35:47. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaralı madencileri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement