Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaralı madencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altında bulunan yaralıları ziyaret etti.

Oktay, hastanede, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim'de meydana gelen kazada yaralananların durumları hakkında bilgi aldı.

Yoğun bakım ünitesinden servise alınan madenci İbrahim Çeliktaş'ı ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, "Çok çok iyi gördüm, maşallah. Cenabı Hak, şifalar nasip eylesin. İnşallah bir an önce sizleri ayakta görürüz." dedi.

Yoğun bakımda yatan yaralı madenciler Taner Şen, Ayhan Akgül, Erol Bulduk, İzzet Ak ve Remzi Taşkömür'ün hastanede bekleyen yakınlarıyla da görüşen Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini, madenciler ve ailelerine her zaman destek vermeye devam edeceğini aktardı.

Madencilerin yakınları da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Oktay, daha sonra hastane başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile basın açıklaması yaptı.

Amasra'daki elim kazadan sonra devletin tüm birimleriyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, her türlü gayreti gösterdiğini belirten Oktay, "İlk andan itibaren oradaydık. Bir günden kısa bir sürede de hamdolsun tüm çalışmalar tamamlandı. Tüm madencilerimiz çıkarılmıştır." dedi.

Oktay, yaralıları ve hasta yakınlarını ziyaretinde, hastaneyi ve hastalara yapılan hizmeti çok iyi bulduğunu da dile getirerek, bundan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Hastalardan 5'inin yoğun bakımda bulunduğunu, birinin yoğun bakımdan çıktığını ve durumlarının iyiye gittiğini aktaran Oktay, hastaların bir an önce ayağa kalkarak yakınlarıyla bir arada olmalarını diledi.