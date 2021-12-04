Akşit için Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Akşit'in naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ANKARA - Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit için Türkiye büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi

Eski Bakan Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi

Son Dakika › Politika › Eski Bakan Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil