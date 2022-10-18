Son dakika haber | İsveç: "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir" - Son Dakika
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Son dakika haber | İsveç: "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir"

18.10.2022 19:50
Son dakika haber | İsveç: "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir"

Son dakika haberleri: İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye ile yaptığı anlaşmaya değinerek, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir" dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye ile yaptığı anlaşmaya değinerek, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir" dedi.

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimin ardından kurulan koalisyon hükümetinin başbakanı olarak seçilen Ilımlı Parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson, parlamentoda yaptığı konuşmada, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye ile yaptığı anlaşmaya değindi. Kristersson, "Parlamentodaki sekiz partiden altısı NATO üyelik sürecini destekliyor. Buna çok değer veriyorum. Önemli noktalarda bir anlaşmaya varacağımızı görmek istiyorum. Federal hükümetin en önemli önceliği NATO üyesi olmaktır. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir" dedi.

"NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmanın şartlarını yerine getirmeliyiz"

Yeni göreve başlayan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pal Jonson ise, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı ülkenin resmi haber ajansı TT'ye değerlendirdi. NATO üyeliğine önem verdiklerini vurgulayan Billström, "İsveç Parlamentosu'nda bu konuda geniş bir fikir birliği var. NATO üyesi olmalıyız. NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmanın şartlarını yerine getirmeliyiz" diye konuştu.

"Yeni hükümet ve Finlandiya, Türkiye ile anlaşma hükümlerinin uygulanmasına karar verdi"

Savunma Bakanı Jonson ise, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra muhtemelen en kritik güvenlik sorununu yaşadıklarını belirterek, yıl sonuna kadar NATO üyesi olmaları gerektiğini aktardı. Jonson, "Umudum, İsveç'in yılın sonunda Finlandiya ile birlikte bir NATO üyesi olmasıdır. Yeni hükümet ve Finlandiya, Türkiye ile anlaşma hükümlerinin uygulanmasına karar verdi" dedi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği için yeşil ışık vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç'in eski Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesi 28 Haziran'da dörtlü zirve gerçekleştirmişti. Finlandiya ve İsveç'in terör örgütlerine olan desteği nedeniyle her iki ülkenin NATO üyeliğine karşı olan Türkiye, taleplerinin karşılanması koşuluyla dörtlü zirvenin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine yeşil ışık verdiğine dair ortak memoranduma imza atmıştı.

İsveç, silah ambargosunu kaldırmıştı

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği için talep ettiği koşullardan biri olan savunma ürünlerinin ihracatında uygulanan ambargonun kaldırılması şartı, İsveç tarafından 30 Eylül'de kaldırılmıştı. İsveç Stratejik Ürünler Departmanı, ambargodan etkilenen askeri teçhizatların yeniden satışına izin verilmesine karar vermişti. - STOCKHOLM

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İsveç: NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz İsveç: NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz İsveç'te yeni kabine şekilleniyor İsveç'te yeni kabine şekilleniyor
Kaynak: İHA

Finlandiya, Türkiye, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber | İsveç: 'İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İsveç: "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir" - Son Dakika
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