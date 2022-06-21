MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "ABD, Birleşik Krallık ve Almanya yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmıştır. Fakat silahtaki mermi gittikçe azalmaktadır. Bir süre sonra tetik boşa çekilecektir. Rusya – Ukrayna savaşının neticesinde rekor kıran gıda ve enerji fiyatları küresel enflasyonu zirveye çıkarmıştır. Fiyat artışlarından yakınmayan ülke neredeyse kalmamıştır." - ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan başka meziyeti olmayan söz komedyenlerin...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Bazı diziler, gösterişe ve mübalağaya yaslanmış magazin programları, karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve...

Kaynak: İHA

Birleşik Krallık, Devlet Bahçeli, Almanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'ABD, Birleşik Krallık ve Almanya yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmıştır. - Son Dakika

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