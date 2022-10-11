NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın dün Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, "Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor. Sürekli toprak kaybediyor. Cephede gerekli güce sahip değil. Ukrayna'nın karşı saldırılarını durduramıyor. Ellerinde füze saldırılarından başka çare kalmadı" dedi. - BRÜKSEL
Son Dakika › Politika › Son dakika haber! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın dün Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, 'Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor. - Son Dakika