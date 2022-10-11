Son dakika haber! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın dün Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, "Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor. - Son Dakika
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Son dakika haber! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın dün Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, "Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor.

11.10.2022 16:19
Son dakika haber! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın dün Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, "Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor.

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın dün Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, "Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın dün Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, "Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor. Sürekli toprak kaybediyor. Cephede gerekli güce sahip değil. Ukrayna'nın karşı saldırılarını durduramıyor. Ellerinde füze saldırılarından başka çare kalmadı" dedi. - BRÜKSEL

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Son dakika haber: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı Son dakika haber: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı
Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın dün Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, 'Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın dün Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, "Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor. - Son Dakika
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