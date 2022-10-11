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Jens Stoltenberg, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika haber! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın dün Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, 'Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor. - Son Dakika

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