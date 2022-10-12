Son dakika haber | Türkiye ve Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kazakistan'ın başkenti Astana 'daki temaslarını sürdürüyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kirişci, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin 4'üncü Toplantısı kapsamında; mevkidaşım Yerbol Karashukeev ile Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ASTANA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Türkiye ile Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması imzalandığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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