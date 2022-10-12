Son dakika haber | Türkiye ve Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması - Son Dakika
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Son dakika haber | Türkiye ve Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması

12.10.2022 19:24
Son dakika haber | Türkiye ve Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye ile Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması imzalandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye ile Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması imzalandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarını sürdürüyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kirişci, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin 4'üncü Toplantısı kapsamında; mevkidaşım Yerbol Karashukeev ile Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ASTANA

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Kazakistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber | Türkiye ve Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Türkiye ve Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması - Son Dakika
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