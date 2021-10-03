DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau'nun daveti üzerine bu ülkeye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin 4-5 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Stratejik ortağımız ve müttefikimiz Polonya ile ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınacağı görüşmelerde, AB üyelik sürecimiz ile bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret programı çerçevesinde Sayın Bakanımızın Polonya Cumhurbaşkanı ve Polonya Meclisi (Sejm) Başkanı tarafından kabul edilmesi, ayrıca Polonya'da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızla bir araya gelmesi planlanmaktadır. Sayın Bakanımız ayrıca 5 Ekim'de 7'nci Varşova Güvenlik Forumu'na da iştirak ederek bir konuşma yapacaktır" denildi.