Bakan Kasapoğlu: "Bu yatırımlarımız devam edecek" - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: "Bu yatırımlarımız devam edecek"

19.04.2022 20:40

Bakan Kasapoğlu: "Bu yatırımlarımız devam edecek" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Eskişehir'de Bir takım ziyaretler için Eskişehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Bakan Kasapoğlu: "Bu yatırımlarımız devam edecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Eskişehir'de

ESKİŞEHİR - Bir takım ziyaretler için Eskişehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Binası'nda gençlerle bir araya geldiği toplantıda "Bundan sonraki süreçte de inşallah bu yatırımlarımız, bu çalışmalarımız en yüksek gücüyle en hızlı biçimde devam edecek" dedi.

Eskişehir'de bir takım ziyaretler gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Binası'nda gençlerle bir araya geldi. Gençlere hitap eden Bakan Kasapoğlu, Eskişehir'e spor alanında yapılan yatırımların devam edeceğinin müjdesini verdi. AK Parti İl Binası'ndan ayrılan Bakan Kasapoğlu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'ne gitti. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile merkezi gezen Gençlik ve Spor Bakanı, Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle birlikte düzenlenen iftara katıldı.

"Bundan sonraki süreçte de inşallah bu yatırımlarımız, bu çalışmalarımız en yüksek gücüyle en hızlı biçimde devam edecek"

AK Parti İl Binası'nda gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sevindirici haberler verdi. Eskişehir'e spor tesisleri konusunda yatırımların devam edeceğini belirten Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hem genliğin hem de sporun marka şehri Eskişehir'deyiz. Eskişehir'imiz hem gençlik yatırımları açısından hem spor potansiyeli hem de spor kültürü açısından önemli bir markadır. Biz bu markayı nasıl daha farklı noktalara taşırız, nasıl daha da büyütürüz, sporun erişebilirliğini nasıl arttırabiliriz gayretleri içerisindeyiz. Bu çerçevede pek çok tesisle pek çok altyapıyı başta Eskişehir Stadyumu olmak üzere inşa ettik. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu yatırımlarımız, bu çalışmalarımız en yüksek gücüyle en hızlı biçimde devam edecek. Ülkemizde yaşayan genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, 85 milyonun spora erişimi bizim için çok önemli.

Bakan Kasapoğlu: Bu yatırımlarımız devam edecek
Bakan Kasapoğlu: Bu yatırımlarımız devam edecek
Bakan Kasapoğlu: Bu yatırımlarımız devam edecek
Bakan Kasapoğlu: Bu yatırımlarımız devam edecek
Bakan Kasapoğlu: Bu yatırımlarımız devam edecek
Bakan Kasapoğlu: Bu yatırımlarımız devam edecek
Bakan Kasapoğlu: Bu yatırımlarımız devam edecek
Bakan Kasapoğlu: Bu yatırımlarımız devam edecek
Bakan Kasapoğlu: Bu yatırımlarımız devam edecek
Bakan Kasapoğlu: Bu yatırımlarımız devam edecek

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu: 'Bu yatırımlarımız devam edecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: "Bu yatırımlarımız devam edecek" - Son Dakika
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