Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madenciler için talimat - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madenciler için talimat

18.10.2022 10:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madenciler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdiği öğrenildi. Erdoğan'ın talimatıyla maden işçileri için hem yeni yasa hazırlanacak hem de madenci yakınlarına destek paketi torba teklife eklenecek. Erdoğan'ın çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısında ağırlıklı olarak Bartın'daki maden kazasının ele alındığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kaza ve ardından yaşananlara ilişkin MKYK'yı bilgilendirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve daha önce maden kazasında hayatını kaybedenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdiği öğrenildi. MKYK'da ayrıca madencilere yönelik yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararı alındı. Düzenlemenin kısa sürede çıkarılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maden kazasına ilişkin şu ana kadar bir gözaltı kararı bulunmuyor. Maden yöneticilerinin, yüzde 5'in altında olan metan gazı değerlerinde mevzuata aykırı şekilde gaz boşaltma, madenin tahliyesi gibi tedbirlere başvurmama gibi bir ihmallerinin olup olmadığı araştırılacak. Söz konusu o tedbirlerde; yüzde 1.5'ta gaz boşaltma, yüzde 2'de madenin tahliye edilmesi tedbirleri uygulanmak zorunda. Son zamanlarda yüzde 2'ye çıkmış mı, tahliye olmuş mu gibi sorular da araştırma çerçevesinde olacak. Metan gazı oranı yüksek olmasına rağmen çalışmaya devam edilmişse, bunda kimin inisiyatif aldığı da araştırılacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Maden, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madenciler için talimat - Son Dakika

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