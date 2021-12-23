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Gazi Üniversitesinden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Fahri Doktora Belgesi - Son Dakika

Gazi Üniversitesinden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Fahri Doktora Belgesi

23.12.2021 22:57
Gazi Üniversitesinden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Fahri Doktora Belgesi

Gazi Üniversitesinde düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a biniş giydirilerek Fahri Doktora Belgesi takdim edildi.

Gazi Üniversitesinde düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a biniş giydirilerek Fahri Doktora Belgesi takdim edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi Üniversitesi ve üniversitenin Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları" anma törenine katıldı. Rektörlüğün Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleşen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve video gösterimiyle başladı. Sonrasındaysa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Kanlı Noel Katliamı'nda kardeşlerini şehit veren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve şehit Kemal Özalper'in oğlu Fevzi Özalper birer konuşma gerçekleştirdi. Törende, Rektör Yıldız tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a biniş giydirildi, 'Gazi Üniversitesi Fahri Doktora Belgesi' takdim edildi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Tatar, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının bekası için aktif siyaseti daha da kökleştirmek durumunda olduklarını paylaşarak, "Hem Yunanistan'ın hem Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'ne dahil olması ile Avrupa Birliği objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Kıbrıs Türk halkı bu yaşadıklarından sonra bile öfke, nefret ve hiçbir zaman ırkçılığı benimsememiş, her zaman hoşgörüsüyle geleceğe bakma özgüveniyle bütün bu müzakere görüşmelerinde masada ve karşılıklı diyaloglardan o şekilde bir yaklaşım içerisinde anlatılana evet demiştir" dedi.

" Mavi Vatan'ın ve KKTC'nin Türkiye'nin güvenliği için çok önemli olduğunu görüyoruz"

Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve selameti için Türkiye'nin varlığının, Türkiye'nin güvenliği için de KKTC'nin daha da güçlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Tatar, "Rum tarafı Avrupa Birliği'nden alınacağını bildiği için büyük bir rahatlıkla hayır değmiştir. Buna rağmen bize verilen sözler evet derseniz ambargolar, kısıtlamalar, bizim üzerimizde uygulanan çeşitli engeller ortadan kalkacak demelerine rağmen şu anda bize verilen sözlerin hiçbiri tutulmamıştır. Ama Rum tarafı hayır demesine rağmen tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne alınmıştır. Buradaki onlara tek engel KKTC'dir. Çünkü KKTC ayrı bir devlettir ve Kıbrıs'ın kuzeyindedir ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki bu devlet anavatanı Türkiye ile türlü ilişkisini her geçen gün daha da geliştirmektedir. Mavi Vatan'ın ve dolayısıyla KKTC'nin Türkiye'nin güvenliği için de çok önemli olduğunu görüyoruz. Kıbrıs Türk halkının güvenliği, selameti için Türkiye'nin buradaki varlığı çok önemlidir. Türkiye'nin güvenliği için de KKTC'nin daha da güçlenmesi çok önemlidir" diye konuştu.

Tatar'ın konuşmalarının ardından Rektör Yıldız tarafından Tatar'a hediye takdim edildi. Sonrasındaysa üniversitenin eski rektörleri, şehit yakınları ve akademisyenlerle beraber toplu fotoğraf çekinildi. Programa şehit aileleri, Gazi Üniversitesi dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve birçok vatandaş katıldı. - ANKARA

Gazi Üniversitesinden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Fahri Doktora Belgesi
Gazi Üniversitesinden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Fahri Doktora Belgesi
Gazi Üniversitesinden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Fahri Doktora Belgesi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Kıbrıs, Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gazi Üniversitesinden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Fahri Doktora Belgesi - Son Dakika


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