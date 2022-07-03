Son dakika haber! HDP 5'inci Olağan Genel Kongresi'nde terörist başının posterini açmaya çalıştılar - Son Dakika
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Son dakika haber! HDP 5'inci Olağan Genel Kongresi'nde terörist başının posterini açmaya çalıştılar

03.07.2022 12:03

Gelen son dakika haberine göre HDP 5'inci Olağan Genel Kongresi'nde terörist başının posterini açmaya çalıştılar Halkların Demokratik Partisi 5'inci Olağan Kongresi'nde bir grup terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atarken, yüzlerini gizleyen iki kişi de sahnenin önüne doğru hamle yaparak Öcalan'ın posterini...

HDP 5'inci Olağan Genel Kongresi'nde terörist başının posterini açmaya çalıştılar

ANKARA - Halkların Demokratik Partisi 5'inci Olağan Kongresi'nde bir grup terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atarken, yüzlerini gizleyen iki kişi de sahnenin önüne doğru hamle yaparak Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen HDP 5'inci Olağan Kongresi, Saruhan Oruç'un divan başkanı seçilmesi ile başladı. Divan Kurulu'nun yaptığı Türkçe ve Kürtçe konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunmadı. Kongreye eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, eski Demokratik Toplum Partisi Genel Başkanı Ahmet Türk ve tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da katıldı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan kürsüde konuşma yaptığı esnada ise yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı. Öte yandan salonda bulunan bir grup da terörist başı Abdullah Öcalan'ın lehine slogan attı.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber! HDP 5'inci Olağan Genel Kongresi'nde terörist başının posterini açmaya çalıştılar - Son Dakika

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