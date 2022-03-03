Son dakika haberi | İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar

03.03.2022 16:32
Son dakika haberi | İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar

Son dakika politika haberine göre İlkadım Belediye Meclisinde alınan kararla birlikte şehit aileleri ve gaziler belediyenin sosyal tesislerdeki tüm hizmetlerden yüzde 25 indirimle faydalanabilecek.

İlkadım Belediye Meclisinde alınan kararla birlikte şehit aileleri ve gaziler belediyenin sosyal tesislerdeki tüm hizmetlerden yüzde 25 indirimle faydalanabilecek.

6 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediyesi Mart Ayı Son Meclis Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleşti. Gündemin ilk maddesi olan şehir dışı cenaze naklinde km'si 1 TL olan ücretinin bugünün ekonomik şartlarına göre akaryakıt zamları nedeniyle km'si 1.50 TL yükseltilmesi oy birliği ile kabul gördü.

Gazi ve şehit ailelerine yüzde 25 indirim

Belediye Hanımlar Lokali Kültür Merkezi işletmesinde hammadde ve ürünlerindeki artış ve enflasyon nedeniyle bazı ücret kalemlerinde fiyat güncellemesinin oyladığı ikinci gündem maddesinde konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şehit ve gazilerin hayat standartlarını daha iyi bir noktaya getirmek için belediyemizin sosyal tesislerdeki tüm hizmetlerden yüzde 25 indirimle faydalanabilmelerini bu gündem maddesine eklemek istiyorum. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Emperyalist güçlerin tamamı ülkemizde devletler oluşturma çabası içerisinde. Bu hassas dönemde terör örgütleriyle girilen mücadelede şehit olan ya da gazi olan vatandaşlarımızın yakınları ve kendilerinin normal hayatta hayat standartlarını yükseltmek için biz de belediyemizin işlettiği tesislerden daha fazla faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun için de şehit yakınlarına ve gazilere indirim yapmak istiyoruz" dedi.

Gündem maddesine eklenen bu teklifle oy birliği ile geçti.

Yeni modern çöp konteynerleri için kredi teklifi kabul gördü

Toplantının üçüncü gündem maddesi olan mevcut konteyner sisteminin yenilenebilmesi için ilk etapta İlkadım ilçesinin muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere 3 bin 750 litre kapasiteli 300 adet vinçli yer üstü ataçman başlıklı çöp konteyneri için 6 milyon 600 bin TL +KDV'li kredi başvurusu talebi oylamada 16 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul gördü.

Öte yandan mecliste kadın hakları konusunda da konuşma yapan Başkan Demirtaş, "Biz de, İlkadım Belediyesi olarak, kadınların yönetime katılması konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz. Ayrıca kadınlarımızın daha rahat ve sosyal bir hayat yaşamaları için de belediye olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Ben bu vesile ile hem kadınlarımızın, hem annelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - SAMSUN

Son dakika haberi | İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar
Son dakika haberi | İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar
Son dakika haberi | İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar

YORUMLAR
500
3. sınıf öğrencisi İdil, ödevini belediye başkanıyla yaptı 3. sınıf öğrencisi İdil, ödevini belediye başkanıyla yaptı Vali Epcim, kahvaltıda gazilerle bir araya geldi Vali Epcim, kahvaltıda gazilerle bir araya geldi

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Şehit, Gazi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:39:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement