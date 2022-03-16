Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan bin kitap sözü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan bin kitap sözü

16.03.2022 14:44
Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan bin kitap sözü

Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kendisinden kitap isteyen öğrencilere istedikleri kitabın da aralarında olduğu bin kitap sözü verdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kendisinden kitap isteyen öğrencilere istedikleri kitabın da aralarında olduğu bin kitap sözü verdi.

Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik bu yıl 7'inci düzenlenen "Kariyer Planlaması" etkinlikleri kapsamında alanında kendini ispatlamış isimlerin davet edildiği söyleşinin son konuğu Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz oldu. Fuat Erkmen İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Oğuz, öğrencilik ve meslek yaşamından kesitler anlatırken, öğrencilerin gelecek planlarını ve hayal ettikleri ilçe fotoğrafını sordu. Soru cevap şeklinde geçen söyleşi özçekimle son buldu. Belediye Başkanı Oğuz, kendisinden kitap isteyen öğrencilere istedikleri kitabın da aralarında olduğu bin kitap sözü verdi. Başkan Oğuz ayrıca öğrencilere satranç takımı hediye etti.

Çıkışta İHA muhabirine açıklama yapan Başkan Oğuz, "Tüm okullarımızda Kariyer Günleri söyleşisi düzenlemişler. Öğrencilerin heyecanı, enerjisi gerçekten bambaşka. Türkiye'mizin geleceği açısından da umut doluyuz, tıpkı onlar gibiyiz. Temel amacımız gençlerin kendi geleceklerini planlama konusunda küçücükte olsa bir katkı sunmaktı. Gençlerimiz güzel düşünüyorlar, çok orijinal şeyler söylüyorlar. Ben de kendi payıma Kahramankazan Belediye Başkanı olarak çalışmalarımızı nasıl şekillendireceğimiz konusunda bazı dersler çıkardım. İnşallah bunları da kullanacağız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ise, "Öğrencilerimize ileriye dönük projektör tutabilmesi için Kariyer günleri etkinlikleri programları düzenliyoruz. Bu söyleşilere ara vermeden tüm liselerde gerçekleştiriyoruz. Çocuklara kendilerinden birinin başarısını somut olarak görmeleri, bizzat kendilerinden dinlemeleri son derece eğitici öğretici oluyor. Dönüşü çok güzel oluyor. Misafirlerimiz de çok memnun kalıyorlar. Katkı veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan bin kitap sözü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan bin kitap sözü - Son Dakika


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