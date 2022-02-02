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Son dakika haberi! MHP'li Büyükataman: AİHM ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin - Son Dakika

Son dakika haberi! MHP'li Büyükataman: AİHM ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin

02.02.2022 12:29
Son dakika haberi! MHP'li Büyükataman: AİHM ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin

Son dakika haberleri: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş ve 40 HDP'li milletvekiliyle ilgili kararına ilişkin, "Bu mahkeme, teröristleri savunmayı kendi yetki alanı içerisinde görüyorsa ya ismini 'Avrupa Terörist...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş ve 40 HDP'li milletvekiliyle ilgili kararına ilişkin, "Bu mahkeme, teröristleri savunmayı kendi yetki alanı içerisinde görüyorsa ya ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin ya da Avrupa'da yaşanan ve yaşanabilecek terör olaylarında da teröristten yana tavır alsın" dedi.

MHP'li İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, AİHM'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 40 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, anayasaya aykırı bulmasına ilişkin kararına tepki gösterdi. Büyükataman, "AİHM'nin Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere PKK uzantısı HDP'nin 40 vekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasında anayasaya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulması, bu mahkemenin insan haklarını savunma konusunda iyi niyetli olmadığını bir kez daha göstermiştir. AİHM'e yapılan itirazda 'siyasi görüşleri nedeniyle milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığını' iddia eden HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılma nedenlerinin siyasi görüş olmadığını, en iyi bilen yine PKK'nın hamiliğine soyunan Avrupa'dır. Avrupa, bebek katilinin mahkeme tutanaklarına geçen ifadelerinde açıkça görülebileceği üzere PKK terör örgütüne kurulduğu günden bugüne kol kanat germiş; Türkiye'de kardeş kavgası çıkarması, insanımızı katletmesi, ülkenin kaynaklarının boşa harcanmasına sebep olması şartıyla bu cinayet şebekesine her türlü desteği vermiştir" dedi.

'AVRUPA ZİHNİYETİ TAM DA BU REZİL ZİHNİYETİN MERKEZİDİR'Büyükataman, 2014'deki 'Kobani olayları' ve 2015'deki 'Hendek olayları'nın, PKK terör örgütünün devlete meydan okumasından, terörün sokaklara indirilmesinden başka bir şey olmadığını belirterek, "Halka sokaklara inme emrini veren ise başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'nin milletvekilleridir. Devlete kurşun sıkılan bu rezil kalkışmaları insan hak ve özgürlüklerinin bir parçası olarak gören zihniyete yazıklar olsun. Avrupa zihniyeti tam da bu rezil zihniyetin merkezidir. İşin özünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dokunulmazlıkları kaldırılan bu teröristlerin başvurabilecekleri bir mecra olmamalıdır. Çünkü teröriste insan demek, insana en büyük hakaret olacaktır. Bu mahkeme, teröristleri savunmayı kendi yetki alanı içerisinde görüyorsa ya ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin ya da Avrupa'da yaşanan ve yaşanabilecek terör olaylarında da teröristten yana tavır alsın" diye konuştu.

Büyükataman ayrıca, "Cumhurbaşkanı olma hayaliyle yanıp kavrulduğu için HDP'nin her türlü hakaretine boyun eğen Kılıçdaroğlu, AİHM'in kararı hakkında bir yorum yapacak mı göreceğiz?" ifadesini kullandı.


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Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Terörist, Aihm, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! MHP'li Büyükataman: AİHM ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin - Son Dakika


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