Son dakika haberi... Numan Kurtulmuş: "2023'te açık ara kazanacağız ve Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz" - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: "2023'te açık ara kazanacağız ve Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz"

ANKARA - ÜniAK Gençlik Zirvesinde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnşallah 2023'ü de bu hedeflerimiz ve özelliklerimizle açık ara kazanacağız ve Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen ÜniAK Gençlik Zirvesine katıldı. Zirvede konuşma gerçekleştiren Kurtulmuş, AK Parti'nin 4 temel özelliği olduğunu ve bunların hepsinin aynı anda uygulanması gerektiği söyledi. 2023'te gerçekleşecek olan seçimlere de bu 4 temel özellik çerçevesinde hazırlanacaklarını belirten Kurtulmuş, 2023 seçimlerini oy farkı ile kazanacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

"AK Parti sadece bir siyasi partinin adı değil bir dava hareketidir"

AK Parti siyasi hareketinin dört temel özelliği bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bunlardan birincisi; AK Parti sadece bir siyasi partinin adı değil bir dava hareketidir. Birinci temel özelliğimiz budur. Yani güçlü bir iddiası olan, güçlü bir iradesi olan ve nihayette siyasetteki esas amacı bizim medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmek olan bir dava hareketidir. Bu dava hareketimizin de iki tane temel hareketi vardır" ifadelerini kullandı.

"AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin partisidir"

AK Parti siyasi hareketinin ikinci özelliğini anlatan Kurtulmuş, "AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin partisidir. İspatı için çok konuşmaya gerek yok. 1923 bu milletin ortak bir tarihidir. Neden bizden başka hiçbir siyasi hareket 2023 hedefini ortaya koyamadı? 1453'te milletimizin ortak bir tarihidir. Neden bizden başka hiçbir siyasi hareket 2053 hedefini ortaya koymadı? 1071 Anadolu topraklarının milletimize ve Müslümanlığa açıldığı bir tarihtir. Neden 2071'i başka hiçbir siyasi parti dile getiremedi? Çünkü ancak kökü mazide olan bir atiye doğru yürüyenler geçmişten aldığı bir güçle medeniyet kurabilirler. Sadece geçmişin partisi değiliz. Çok şey yaptık ama esas bizim gücümüz geçmişten aldığımız güçle geleceği tasarlama kabiliyetine sahip olmamız. İşte bu anlamda Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir tarih şuuru içerisinde kökü mazide olan atiyi kurma kararlılığı ile yerine getireceğiz" diye konuştu.

"AK Parti 84 milyon vatandaşımızın ortak siyasal kuruluşudur"

AK Parti'nin herkesin ortak partisi olma özelliği taşıdığını söyleyen Kurtulmuş, "AK Parti bir zümrenin, bir grubun, bir etnik kökenin, zengin sınıfının hareketi değildir. AK Parti 84 milyon vatandaşımızın ortak siyasal kuruluşudur. Bunun için kapsayıcıdır, kuşatıcıdır, asla ayrımcı değildir. İnsanları hayat tarzlarına göre, kıyafetlerine göre, mezheplerine, dinlerine göre, hayat felsefelerine göre asla ayırmaz" dedi.

"AK Parti devlet partisi değil, millet partisidir"

AK Partinin amacının millete hizmet olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu ülkede devlet partisinin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Maalesef uzun yıllar Türkiye'de 'tanrı uludur, tanrıdan başka tapacak yoktur' diye bir sesi dinlettiler. Çünkü devlet partisi milletin nasıl inanacağına hatta nasıl ibadet yapacağına hatta hangi müziği dinleyeceğine karar veren bir partidir. Yakın zamanlara gelelim. Türkiye'de 28 Şubatta 17-18 yaşındaki kızlarımızın başlarında bir metrekare başörtüleri var diye hayatın nasıl zindan edildiğini çok iyi bilenlerdeniz. Ellerine azıcık fırsat geçse gözünüzün içine baka baka yine söyleyecekler" ifadelerine yer verdi.

"2023'de açık ara kazanacağız ve Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz"

Anlattığı dört temel özelliğin hepsinin ayrı ayrı önemli olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, "Bunları her gün daha fazla özümseyerek sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz. AK Parti bu özellikleri olduğu için millidir, yerlidir. Bu özellikleri olduğu için milletle birlikte büyük bir istikbale yürüyen kararlı bir siyasi harekettir. Bu koordinatları unutmayacağız. Unutursak başka bir şekle dönüşürüz, özelliğimiz kalmaz. İnşallah 2023'ü de bu hedeflerimiz ve özelliklerimizle açık ara kazanacağız ve Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz" dedi.