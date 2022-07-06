Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi 'nden bir güvenlik görevlisinin, Konya Şehir Hastanesi'nden bir hekimi silahıyla hayattan kopardığını belirtti.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Fahrettin Koca, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca'dan Konya'da bir doktorun silahla öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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