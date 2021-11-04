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Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu - Son Dakika

Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu

04.11.2021 14:07
Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi süreci nedeniyle geç başladığı altyapı çalışmalarında belirlenen hedefleri tutturarak, 2021 sezonunda 1 milyon 650 bin metrekare asfaltlama çalışması yaptı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi süreci nedeniyle geç başladığı altyapı çalışmalarında belirlenen hedefleri tutturarak, 2021 sezonunda 1 milyon 650 bin metrekare asfaltlama çalışması yaptı.

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri pandemi koşulları altında altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Pandemide uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle çalışmalara geç başlayan ekipler, sezon boyunca toplamda 1 milyon 650 bin metrekare asfalt çalışması yaptı. Merkez ve taşra mahallelerde çalışan ekipler ilçe genelinde yollara sıcak asfalt ve sathi kaplama asfalt uygulamasıyla yolları güvenli hale getirerek standartları yükseltti. Fen İşleri ekipleri asfaltlama çalışmalarının yanı sıra 265 bin metrekare parke ve 100 bin metre bordür çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 2021 yılında bir Milyon 500 bin metrekare asfaltlama, 250 bin metrekare parke ve 90 bin metre bordür çalışması yapma hedefini sezona geç başlanmasına rağmen geçti. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mevsim koşulları el verdiği sürece çalışmalarını sürdürecek.

"Ulaşamadığımız mahallemiz kalmayacak"

Selçuklu'da altyapı çalışmalarında bereketli bir yıl geçirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Altyapı çalışmalarımıza geç başlamamıza rağmen önemli bir yol kat ettik. Hedeflediğimiz noktaya çok şükür ulaştık. Tabi asfaltlama hedefimizin üstüne çıktığımız için bırakmadık, çalışmalarımız bir taraftan da devam ediyor. İlçemizdeki yolları sürücülerin daha hızlı gitmesi için değil, daha güvenli yolculuk yapmaları için güçlendiriyoruz. Bu noktada bu sezonun önemli bir kısmını taşra mahallelerimize ayırdık. Ulaşımda sıkıntı yaşayan yolları bozuk olan mahalle yollarını hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde yolculuk yapabileceği bir hale getirdik. Taşra mahallelerimizin yanında ilçe merkezinde trafik açısından önemli prestij caddesi diyebileceğimiz caddelerimizde çalışmalarımızı tamamladık. Tabi kar yere düşmeden iş bitmez. Biz de bu düşünce ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu
Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu
Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu
Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu

Fen İşleri Müdürlüğü, Hisarcık, Selçuklu, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu - Son Dakika


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