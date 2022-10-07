Son dakika haberi | Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Yağız görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Yağız görevine başladı

07.10.2022 09:32
Son dakika haberi | Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Yağız görevine başladı

Son dakika gelişmesine göre Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atanan Ali Fatih Yağız göreve başladı.

Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atanan Ali Fatih Yağız göreve başladı.

Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yerine getirdikten sonra geçtiğimiz aylarda emekliye ayrılan Muzaffer Çırak'tan sonra İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Yelboğa tarafından vekaleten yürütülen Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atanan Ali Fatih Yağız görevine başladı. Yağız, Selendi'de görev yapmaktan onur duyacağını belirterek, "Devletimizin verdiği görevi en iyi şekilde yerine getireceğim." dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1981 yılında doğan Ali Fatih Yağız, ilk, orta ve lise eğitimini Salihli'de tamamladı. Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2000 yılında memuriyet hayatına Sakarya'nın Akyazı Belediyesinde başladıktan sonra 2004 yılında Alaşehir Belediyesine atandı. 2010 yılında Salihli Kaymakamlığına geçtikten sonra 2021 yılında görevde yükselme sınavında başarılı olup Afyon Emirdağ Kaymakamlığına Yazı İşleri Müdürü olarak atanan Yağız daha sonra Sarıgöl ilçesinde ardından da Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olarak atanarak görevine başladı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Sakarya haberi... Kaynarca'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi Sakarya haberi... Kaynarca'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi Antalya haberleri! Elmalı Kadın Emeği Üretim Atölyesi'nin yapımında sona yaklaşılıyor Antalya haberleri! Elmalı Kadın Emeği Üretim Atölyesi'nin yapımında sona yaklaşılıyor Elazığ haberi: Keban'da 88 çiftçiye hibeli tohum desteği Elazığ haberi: Keban'da 88 çiftçiye hibeli tohum desteği
Kaynak: İHA

Hisarcık, Selendi, Fatih, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Yağız görevine başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:45 Bakan Kurum'dan muhalefete sert sözler: Ömürleri laklakla geçti, geçmeye de devam ediyor
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında açıklama: Zengin, güçlü bir yasa, gereği neyse onu yapacağız
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis hakkında konuştu: İlla bir görüşelim, konuşalım filan dedi, araya birilerini de soktu
12:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın
12:15 Bakan Soylu açıkladı! İstanbul'da 8 ilçede yeni yabancı kaydı yapılmayacak
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini eleştirdi: Ortaya attığı bu tez, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor
12:01 Yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık'a eski eşi Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın, nasıl isterse öyle yaşar
11:30 Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
11:20 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 13:58:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Yağız görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement