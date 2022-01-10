Son dakika haberi: Venezuela'da tekrarlanan eyalet valisi seçimini muhalefetin adayı kazandı - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın Barinas eyaletinde yeniden yapılan vali seçimini muhalefetin adayının kazandığı bildirildi.

İktidar partisinin adayı Jorge Arreaza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yenilgiyi kabul ederek, "Sevgili Barinas, PSUV'dan aldığımız bilgilere göre oyumuzu artırmamıza rağmen amacımıza ulaşamadık. Kahramanca mücadelemize destek olduğunuz için yürekten teşekkür ediyorum. Barinas halkını her yerde korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyinden(CNE), kesin sonuçlara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski Dışişleri Bakanı Arreaza'yı, selefi ve eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in memleketi olan Barinas eyaletinde yeniden yapılması kararlaştırılan valilik seçiminde aday göstermişti.

Seçim iptal edilmişti

Yüksek Adalet Divanı, Barinas eyaletindeki seçimin, muhalefetin adayı Freddy Superlano'nun hakkındaki idari soruşturmalar nedeniyle diskalifiye edilmesi üzerine yeniden yapılmasına karar vermişti.

21 Kasım'daki seçimde Barinas Valiliği için yarışan Superlano, Chavez'in kardeşi ve eyalet Valisi Argenis Chavez'e karşı yüzde 1'den az bir puanla galibiyet kazanmıştı.

Argenis Chavez'in yeniden yapılacak seçime katılmama kararı alması üzerine iktidar partisi yeni aday arayışına girmişti.

Hugo Chavez'in de valiliğini yaptığı Barinas eyaleti, 1998'den bu yana iktidar partisinin kalesi olarak görülüyor.

Venezuela'da 21 Kasım'da bölgesel ve yerel seçimler düzenlenmişti. Maduro'nun iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi, başkent Caracas dahil ülkedeki 23 valiliğin 20'sinden zaferle çıkmıştı.