Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "CHP'li Özel, düşüncelerini 28 Şubat jargonuyla söylemiştir" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Malum parti grup başkanvekili adeta 28 Şubat jargonuyla birtakım düşünceler söylemiştir. Bu açıkladığı düşünceler CHP'nin genetik özelliklerinin bir tezahürüdür" dedi.

Genel Başkan Erbakan, 2022 yılının ilk gününde partisinin genel merkezinde düzenlenen Aralık Ayı Olağan İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda partisinin il başkanlarıyla buluşan Erbakan, gündemi değerlendirdiği bir konuşma yaptı. Sözlerine yaşanan krizler karşısında uzmanların Milli Görüş'ü doğruladığını söyleyerek başlayan Erbakan, "Üretim, istihdam, ihracat odaklı bir ekonomi, borçlanmadan milli kaynaklarla yürütülen bir ekonomi hep söylendi hem de Milli Görüş uyguladı. Bugün de bu yaşanan krizler karşısında işin uzmanları açıkça Milli Görüş'ü doğruluyor. Çözüm katma değerli ürün üretmek ve ihraç etmek diyorlar. Bu katma değerli ürünün üretilebileceği ve ihraç edilebileceği şartları, iklimi mevcut iktidarın, devletin oluşturması gerekir. Üretirken yüzde 82 oranındaki dışa bağlılığımızı azaltacak adımları atabilmek" diye konuştu.

"CHP'li Özel, düşüncelerini 28 Şubat jargonuyla söylemiştir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş Kur'an kurslarını "Ortaçağ Zihniyeti" olarak tanımlamasına karşı sert tepki gösteren Genel Başkan Erbakan, "CHP Grup Başkanvekili'nin yapmış olduğu basın toplantısında kullandığı talihsiz ifadelere de değinmek istiyoruz. Malum parti grup başkanvekili adeta 28 Şubat jargonuyla birtakım düşünceler söylemiştir. Bu açıkladığı düşünceler aslında Yeniden Refah Partisi olarak her fırsatta söylediğimiz CHP'nin genetik özelliklerinin bir tezahürüdür. Ne kadar makyaj yapsalar da ne kadar kıyafetlerini değiştirseler de doğuştan gelen genetik özellikler değişmiyor. Herhangi bir fırsat bulduğunda tekrardan gün yüzüne çıkıyor. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış aziz milletimizin evlatlarına Kur'an öğretilmesi, dinin öğretilmesini çağ dışı olarak nitelemek hiç kimsenin haddine değildir. Özgür Özel tarafından dile getirilen bu zihniyeti şiddetle kınadığımızı açıkça ifade ediyorum. Bu gibi açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu'nun mütedeyyin, muhafazakar seçmene yönelik vermiş olduğu ılımlı mesajları, helalleşme gibi bir takım adımlarını da yerle yeksan ediyor" sözlerini kullandı.

"Son dönemde ABD ve Rusya, Suriye konusunda mutabakata varıyor"

Suriye konusuna da değinen Erbakan, son zamanlarda ABD ve Rusya'nın Suriye konusunda mutabakata varması ve birbirine yakınlaşmasının önemli bir konu olduğunu ifade ederek, "Suriye ile ilgili ifade edilmesi gereken diğer önemli bir konu da son dönemde ABD ve Rusya'nın Suriye konusunda mutabakata varması ve birbirine yakınlaşmasıdır. Çok sık şekilde Rusya ve Amerika arasında Suriye'de iş birliği ve ortaklaşa hareket noktasında adımlar atılıyor. Putin ve Biden'ın Suriye özel temsilcileri bir araya geliyor, ortak strateji geliştiriyorlar. Eğer ekonomik ve teknolojik gücünüz olmazsa eğer siz dış güçlerden sıcak para, döviz, kredi, borç için onların kapısında bekliyorsanız, tam 20 senden bu yana D-8'i canlandırıp D-60'ı kurmadıysanız, 57 Müslüman ülkeye öncülük ve liderlik yapmak yerine ABD'nin, Avrupa'nın, G-20'nin kapısında beklemeyi tercih ettiyseniz olacağı budur maalesef" diye konuştu. - ANKARA