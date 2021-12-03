Üye Girişi
Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'dan Gültekin Uysal'a ziyaret - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'dan Gültekin Uysal'a ziyaret

03.12.2021 17:18

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'dan Gültekin Uysal'a ziyaret Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'dan Gültekin Uysal'a ziyaret

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. İkili, görüşme sonrası açıklama yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ve beraberindeki heyeti partisinin genel merkezinde ağırladı. İkili, 1 saat süren görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenledi. Uysal, ziyaretleri için Erbakan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

"Demokrat Parti ile önümüzdeki süreçte irtibatın devam etmesi kararlaştırıldı"

Yapılan ziyaretin aslında iade-i ziyaret olduğunu, görüşmede ülke gündemi ve sorunlarıyla ilgili istişare yapıldığını söyleyen Erbakan, "Bugün bir Cuma günü. Hem de aslında komşumuz olan Demokrat Parti'ye geldik ve bir ziyarette bulunduk. Mevcut siyasi tablo, siyasi gündem ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Ülkemizin, milletimizin selamete çıkması, maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için ne gibi adımlar atılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bundan sonra da önümüzdeki süreçte irtibatın devam etmesi kararlaştırıldı. İnşallah ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlı sonuçlara vesile olur. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü de kutluyorum. Engelli vatandaşlarımıza da ayrıca selam ve hürmetlerimi buradan iletiyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'dan Gültekin Uysal'a ziyaret
Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'dan Gültekin Uysal'a ziyaret
Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'dan Gültekin Uysal'a ziyaret
Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'dan Gültekin Uysal'a ziyaret

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Refah Partisi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'dan Gültekin Uysal'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi 16:37 Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı 16:17 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
18:10 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür
18:09 AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı
17:47 Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yaşadığı yeğenini öldürdü
17:38 "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözüyle gündeme oturan Fehmi Pazarlı kendini savundu
17:33 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu!
17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!
17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı
17:17 Göçük altında kalan iş makinesinin genç operatörü yaşamını kaybetti
17:08 Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu
16:59 Muğla'da üzen olay! Maden için cami ve kiliseyi yıktılar
"Asgari ücret 4 bin lira olmalı" diyen Destici, beklentilerini yükseltti "Asgari ücret 4 bin lira olmalı" diyen Destici, beklentilerini yükseltti         
18:19
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 18:23:48. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'dan Gültekin Uysal'a ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement