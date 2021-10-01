Üye Girişi
Son dakika haberi: Bakan Gül: "Personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 74 bin 802'ye çıkmıştır" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Gül: "Personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 74 bin 802'ye çıkmıştır"

01.10.2021 11:37
Son dakika haberi: Bakan Gül:

Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 2021 yılının eylül ayı itibarı ile 74 bin 802'ye çıkmıştır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 2021 yılının eylül ayı itibarı ile 74 bin 802'ye çıkmıştır. Ceza infaz kurumlarında çalışan personelimizin sayısı aynı dönemde yüzde 177,52 artışla 70 bin 510'a yükselmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın hizmet içi eğitim kapanış programına katıldı. Bakan Gül yaptığı konuşmada eğitimin önemine değinerek, "İyi ve kaliteli eğitim, daha nitelikli insan, daha iyi sunulan hizmet ve daha bilinçli bir millet demektir. Eğitim kendimizi her an gelişmelere, her türü yeniliklere hazır ve açık tutma sürecidir. Bilgide dünyaya entegre olmanın en temel yoludur. Bir milletin gelişmişlik düzeyi eğitimle doğrudan alakalıdır. Bir devlet iyi eğitimli, iyi yetişmiş insan kapasitesi ile geleceğe daha güçlü bir şekilde emin adımlarla bakar. Bugün dünyada bilim, teknoloji, yapay zeka gibi birçok alanda baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle bizlerinde bu değişime ve gelişime hazırlıklı olması gerekmektedir" diye konuştu.

Yargı personeline işaret dili eğitimi verildi

Bu sene bakanlık tarafından temel işaret dili eğitimi de verildiğini söyleyen Bakan Gül, "Bugün ilk defa sizlere bakanlığımız ve temel eğitimcilerimiz tarafından temel işaret dili eğitimi verilmiştir. Çünkü adalete erişim bir insan hakkıdır ve adliyeye gelen bir engelli de bu adalete erişebilme hakkına sahiptir. İşte o yüzden mevcut personelimize, çalışanlarımıza işaret dili öğretilmesi ile ilgili bir farkındalık oluşturduk. Bunu daha da yaygınlaştıracağız. Adliyeye gelen kim olursa olsun ne şekilde olursa olsun adalete erişebilmelidir" ifadelerini kullandı.

Adliye koşullarının nereden nereye geldiğini çok tecrübeli adliye çalışanlarının bildiğini söyleyen Bakan Gül, onlara sorulduğu zaman geçmişle bugünün şartları arasında mukayese etmenin daha kolay olacağını söyledi.

"Personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 74 bin 802'ye çıkmıştır"

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ihtilafların artmasıyla adliyelerde iş yükünün arttığını kaydeden Bakan Gül, "Adliye binası yapıyorsunuz ama belli bir süre sonra yeni bir ihtiyaç doğuyor. İş yükünün artması ile birlikte çalışmaların daha verimli olması adına hükümetimiz personel artışını önemli bir şekilde sürdürmektedir. Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 2021 yılının eylül ayı itibarı ile 74 bin 802'ye çıkmıştır. Ceza infaz

kurumlarında çalışan personelimizin sayısı aynı dönemde yüzde 177,52 artışla 70 bin 510'a yükselmiştir. Bu artışa mülakatları ve atama süreçleri tamamlanmakta olan sayılar da eklendiğinde önemli bir düzeyde artış olduğunu görebilmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, bugün adliyelerde sadece zabıt ya da ceza infaz kurumu memuru olmadığını, bunun yanında pedagog, psikolog gibi farklı branşlarda da halka hizmet verildiğini belirtti.

"Yıllardır beklenen bir hayal gerçekleşmiş oldu"

Adliye çalışanlarının özlük haklarına yönelikte çalışmalar gerçekleştirdiklerini de söyleyen Bakan Gül, şöyle devam etti:

"2019 yılında Cumhurbaşkanı'nın kararıyla mübaşirlerin genel idari hizmet personeli sınıfına geçmesine yönelik kararı ortaya çıktı. Böylece yıllardır beklenen bir hayal gerçekleşmiş oldu. Yargı çalışanlarının talep ve ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam

ediyoruz. Daha iyi işleyen bir yargı sisteminde yargı mensuplarımız ve yargı çalışanlarımız arasında bir fonksiyon farkı

görmüyoruz. Zabıt katiplerimizin 3'üncü dereceden kadroya atanmaları, yeşil pasaport sahibi olma imkanı yine bu düşünce ile getirildi. Yakın dönemde imzalanan toplu sözleşme ile birlikte personelimize adalet hizmeti tazminatı ödenmesini sağladık. Fazla çalışan personelimize nöbet ücreti imkanı ve tazminat ile ek ödeme ve ilave ödemelerde artışlar yaptık." - ANKARA

Son dakika haberi: Bakan Gül: Personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 74 bin 802'ye çıkmıştır

Adalet Bakanı, Ankara, İnfaz, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Gül: 'Personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 74 bin 802'ye çıkmıştır' - Son Dakika


Son Dakika

Yurt sorununa Kangal Belediyesi'nden çözüm: Kullanılmayan binayı öğrencilere tahsis etti 11:53 Yurt sorununa Kangal Belediyesi'nden çözüm: Kullanılmayan binayı öğrencilere tahsis etti Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış 11:40 Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum 11:29 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum
Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı 11:27 Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı Fuhuş çetesine 11:23 Fuhuş çetesine "Sezon 3" operasyonu! Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etmişler Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce 11:06 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi 10:48 Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi 10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:39 Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış
11:29 Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor
11:28 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum
11:28 Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı
11:27 Kripto paradan yüzde 20 kar vaadine inanıp servetini kaptırdı! Madur edilen adamın karısı da boşanma davası açtı
11:26 Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı
11:23 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 1 Ekim 2021
11:05 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce
11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda
11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Aynı oyuncuya tekrar yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı patlak verdi Aynı oyuncuya tekrar yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı patlak verdi         
11:57
Sarı çam mantarı dağ köylülerine ek gelir sağladı! Kilosunu 60 liradan satıyorlar Sarı çam mantarı dağ köylülerine ek gelir sağladı! Kilosunu 60 liradan satıyorlar         
11:50
Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı         
11:29
Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor         
11:29
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 1 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 1 Ekim 2021         
11:24
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var         
10:48
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 12:00:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Gül: "Personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 74 bin 802'ye çıkmıştır" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement