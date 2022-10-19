Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda bütün grupların verdiği Bartın'daki maden kazasını araştırma önergesi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 21 üyeden oluşacak, görev süresi üç ay olacak.

CHP MADENLERDEKİ ÖLÜM ORANINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

CHP, Amasra'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istemişti. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan önergenin gerekçesinde, Türkiye'deki madenlerde, ABD'nin 3, Polonya'nın 5, Avustralya'nın ise 11 katı fazla ölüm yaşandığı belirtildi.

AK PARTİLİ TUNÇ: DEMEK Kİ BİR YERLERDE EKSİKLİK VAR

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da katliamın ardından "Bu alınan tedbirlere rağmen, rapordaki tavsiyeler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalara rağmen bu kazaların devam ediyor olması, demek ki bir yerlerde eksiklik var, bunu gösteriyor. Bu konuda TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasına dair önergemizi TBMM Başkanlığı'na sunduk. Hem TBMM'nin araştırması hem yargının soruşturması hem de yapılacak idari soruşturmalar neticesinde hadisenin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" demişti.