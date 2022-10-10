Son dakika haberleri! BM Genel Sekreteri Guterres: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Her zaman olduğu gibi en yüksek bedeli siviller ödüyor" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! BM Genel Sekreteri Guterres: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Her zaman olduğu gibi en yüksek bedeli siviller ödüyor"

10.10.2022 19:28
Son dakika haberleri! BM Genel Sekreteri Guterres: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Her zaman olduğu gibi en yüksek bedeli siviller ödüyor"

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği son saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi en yüksek bedeli siviller ödüyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği son saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi en yüksek bedeli siviller ödüyor" dedi.

Kırım Köprüsü'ne yapılan bombalı saldırının ardından Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kente yapılan füze saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetmiş, 64 kişi de yaralanmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres adına Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları "kabul edilemez bir tırmanış" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna genelindeki şehirlere düzenlediği ve bildirildiğine göre sivil alanlarda geniş çaplı hasara yol açan, düzinelerce insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan büyük ölçekli füze saldırılarından dolayı derin bir şok içerisinde" denildi.

Açıklamada, "Bu, savaşın kabul edilemez bir başka tırmanışını oluşturuyor ve her zaman olduğu gibi en yüksek bedeli siviller ödüyor" ifadeleri kullanıldı. - NEW YORK

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! BM Genel Sekreteri Guterres: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Her zaman olduğu gibi en yüksek bedeli siviller ödüyor' - Son Dakika

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