Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

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