Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) düzenlenmiş olduğu iftar programında konuşma yaparak, Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için; bölgemizde istikrar ve barış için; terörün kökünü kurutmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) iftar programı düzenledi. Düzenlenen programa Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, ASKON genel Başkanı Orhan Aydın, TBMM dördüncü dönem başkanı İsmail Kahraman ve birçok iş adamı katıldı. Program sonrası konuşan Oktay "Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için; bölgemizde istikrar ve barış için; terörün kökünü kurutmaya devam edeceğiz" dedi.

"Pek çok ülkenin üretim ve tedarik sistemi bozulmuşken ülkemizin yolları ürün taşıyan tırlarla, kamyonlarla doludur"

Program sonrası kürsüde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İftar sevincini ASKON'un kardeşlik sofrasında paylaşıyor olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) kuruluşuna vesilen olan merhum Başbakan ve dava adamı Necmettin Erbakan'ı saygı ve rahmetle yad ediyorum. Dünyada bir süredir çatışmaların, gerginliklerin ve kovid salgınının neden olduğu küresel olağanüstü bir hal yaşanıyor.

Salgının küresel düzeyde dengeleri bozan ve fiyatları artıran etkileri henüz tam anlamıyla ortadan kalkmadan, üzerine Rusya- Ukrayna savaşının yol açtığı sonuçlar eklenmiştir.

Böyle bir atmosferde; Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşarak hedeflerine ulaşması için, ülkenin tüm gücünü, üretim imkanlarını ve potansiyelini harekete geçirmenin gayreti içindeyiz.

Biliyoruz ki bu yöndeki çabalarımızda yalnız değiliz, Türkiye'yi tüm şartlara rağmen güçlendirme mücadelemizi sadece kamu sektörü olarak sürdürmüyoruz.

20 yıldır olduğu gibi bugün de yanımızda dinamik ve esnek özel sektörümüz, risk alarak koşan iş insanlarımız var.

Yanımızda; işçisiyle işvereniyle, genciyle yaşlısıyla Türkiye'ye katma değer üreten, beşeri sermayemizi zenginleştiren milyonlar var.

Bugüne kadar yerli-milli duruş sergileyerek, milletten yana irade gösteren Anadolu Aslanları var, sizler varsınız!

Oluşan fırsatlara kendini adapte eden ve tüm dünyada adından güvenle söz ettiren ihracatçılarımız var.

Bugün Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü aşağı yönlü küresel beklentiler açıklarken Türkiye, kapasite kullanım oranından ihracat rakamlarına yeni rekorlarla yoluna devam etmektedir.

Sanayi üretimi, şubat ayında aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış göstermiştir.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise mart ayında yıllık bazda 2,6 puan; aylık bazda ise 0,7 puan artmıştır.

Yine ihracatımız mart ayında geçen yılın aynı ayına göre; yüzde 19,8 oranında artışla 22 milyar 708 milyon dolar olmuş, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracatı gerçekleşmiştir.

Pek çok ülkenin üretim ve tedarik sistemi bozulmuşken ülkemizin yolları ürün taşıyan tırlarla, kamyonlarla doludur ve gümrük geçişleri aralıksız işlemektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına Cumhurbaşkanımız liderliğinde, yerli milli ruhla çaba veren herkesin kazandığı bir ekonomik yapıyla, birlik, beraberlik içinde ilerleyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyinde hava ve kara unsurlarıyla kapsamlı bir operasyon başlatmış durumdadır.

Pençe-Kilit Harekatıyla amacımız; ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almak ve terör örgütünün kökünü kazımaktır.

Harekata katılan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Teröre göz açtırmadığımız gibi aynı şekilde örgütün siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koyamayanların da karşısındayız!

Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için; bölgemizde istikrar ve barış için; terörün kökünü kurutmaya devam edeceğiz!

17 Nisan'dan bu yana şehit verdiğimiz iki can pare kahramanımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabırlar niyaz ediyorum" dedi - İSTANBUL