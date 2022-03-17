Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor"

17.03.2022 15:15

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor"

-"Biz Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı hedeflerine ulaştırmanın peşindeyiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi haline getirerek asırlık özlemlere kavuşturma taahhüdünü veriyoruz"

-"Dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta 1 numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda döviz kurundaki, faizlerdeki ve enflasyondaki dalgalanmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor" - Son Dakika
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